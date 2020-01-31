Cisco Webex теперь понимает голосовые команды, транскрибирует и ведет протокол переговоров

31 января 2020 г., 16:55

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На выставке Cisco Live Europe компания анонсировала новое функциональное наполенение Cisco Webex Assistant for Webex Meetings.

Теперь приложение на основе искусственного интеллекта (ИИ) понимает голосовые команды и превращает слова в кладезь полезной цифровой информации, как отмечает производитель.



В основе этой инновации лежит технология недавно приобретенной Cisco компании Voicea.



«По сообщениям заказчиков решения Voicea, они экономили более 6 часов в неделю на одного пользователя, при этом их встречи были более эффективными. Мы надеемся, что пользователи Webex получат аналогичные результаты, — заявил Шри Шринивасан, вице-президент и генеральный директор подразделения Cisco по разработке продуктов для совместной работы. — Мы рады предложить эту и другие когнитивные функции 300 миллионам пользователей портфолио Cisco Collaboration. Эта технология в корне изменит способы персонализации решений и даст возможность по-новому взглянуть на то, как мы работаем».



Также отмечается, что Webex Assistant for Meetings — первый цифровой помощник проведения совещаний для корпоративного рынка. Он понимает голосовые команды для выполнения таких рутинных задач, как транскрибирование, составление протоколов и подведение итогов , чтобы участники встречи могли сосредоточиться на обсуждаемой теме. Вы сможете не только увидеть титры и мгновенную транскрипцию сказанного, но еще и указать приложению, какие пункты следует выделить. Теперь можно осуществлять поиск по протоколам — и не только текущей встречи, но нескольких встреч. Помощник запишет пункты, которые необходимо выполнить, и теперь никто не забудет, кто что должен сделать. А присваиваемые говорящим «бейджи» точно указывают, кто что говорит во время встречи. Ряд дополнительных завершающих функций облегчают редактирование и рассылку материалов встречи.



Основные преимущества для заказчиков:



Более продуктивные и результативные встречи. Превращение слов в действия означает, что участники смогут сосредоточиться на встрече, результативнее ее провести и более качественно реализовать итоговые мероприятия.



Довольные пользователи. Больше не нужно думать, кто будет вести протокол встречи — это сделает Webex. Вы не успеваете на встречу? Просто пролистайте основные моменты, и узнайте, какие приняты решения. Прошли те времена, когда приходилось посвящать выходные просмотру видеозаписи совещания, чтобы войти в курс дела. Мы располагаем самой точной из имеющихся на рынке системой транскрипции, которая делает на 20% меньше ошибок, чем решения конкурентов.



Более доступное рабочее место. Транскрибирование в реальном времени и скрытые субтитры позволяют всем сосредоточиться на основной тематике, это особенно актуально для слабослышащих участников.



Полное спокойствие благодаря самому защищенному решению транскрибирования в реальном времени. Cisco – единственный вендор в сфере совместной работы, имеющий собственную систему управления данными, без привлечения сторонних организаций.

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