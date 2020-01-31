В 2019 г. рынок планшетов сузился до 144 млн устройств

31 января 2020 г., 15:45

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С октября по декабрь IDC насчитала 43,5 млн глобально отгруженных планшетов, что на 0,6% меньше в годовом сопоставлении. В целом за прошедший год поставки просели на 1,5% и остановились около отметки в 144 млн устройств.

Apple не только сохранила лидерство, но и существенно упрочила его. В праздничный квартал отгрузка увеличилась на 22,7% «YoY», а в целом за год рост превысил 15%. На новые iPad пришлось более половины (65%) поставок вендора и они помогли Apple за год увеличить подконтрольную долю с 29,6 до 36,5%. Причем, ставка на разъемные модели привела к снижению поставок планшетов классического форм-фактора на 79,3%.

Оставаясь на второй позиции, Samsung отчиталась очередным снижением поставок. За квартал было отгружено лишь 7 млн аппаратов, причем усилий разъемной линейки Tab S оказалось явно недостаточно для сглаживания провала в сегменте классических моделей.

Сохраняющийся прессинг со стороны США отразился на результативности Huawei — основные продажи вендора пришлись на страны APAC, в частности Китай, где удалось достичь рекордного роста. Однако этого оказалось недостаточно для выхода в плюс. Новый MatePad Pro 10.8″ показал здоровый рост, однако основные продажи разъемного портфолио Huawei пришлись на модели серии MediaPad M.

Amazon.com спустился на четвертую строку по итогам квартала, однако в целом за год в активе здоровый плюс. Розничный гигант остается одним из крупнейших поставщиков планшетов классического форм-фактора, пропустив вперед лишь Samsung.

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