Квартальные итоги BlackBerry не оправдали ожиданий

25 июня 2021 г., 16:55

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Компания BlackBerry сообщила о финансовых результатах по итогам за первый финансовый квартал.



Показатели оказались хуже, чем ожидалось.



«В этом квартале мы стабилизировали наш бизнес вокруг двух ключевых рыночных возможностей - Интернета вещей и кибербезопасности», - говорится в заявлении генерального директора Джона Чена - «В области Интернета вещей мы довольны значительным прогрессом автомобильного бизнеса, несмотря на глобальную нехватку микросхем».



Выручка компании за квартал составила 174 млн долл., что на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года. Аналитики ожидали, что объем продаж составит 178 млн долл.

Чистые убытки BlackBerry составили за кварьал 62 млн долл, тогда как год назад за тот же период они достигали 636 млн долл.



Глобальная нехватка микросхем, от которой страдает автомобильная промышленность, оказала давление на BlackBerry - операционная система QNX компании встроена в 195 миллионов автомобилей.



Валовая прибыль снизилась до 65,5% с 69,4% в прошлом году. Лицензионные и прочие доходы составили 24 млн долл., поскольку компания продолжает переговоры о продаже некоторых своих патентов.



С учетом корректировок компания потеряла 5 центов на акцию по сравнению с ожидаемыми аналитиками убытками в 4 цента.



BlackBerry по-прежнему имеет сильные позиции по балансу. Денежные средства, их эквиваленты и долгосрочные инвестиции составили 769 млн долл. на конец квартала.



Акции BlackBerry тем не менее выросли за сутки на 1,8%.

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