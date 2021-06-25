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Игровой твердотельный накопитель Seagate FireCuda 530 работает на скорости до 7300 Мб/c

25 июня 2021 г., 16:25
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Игровой твердотельный накопитель Seagate FireCuda 530 работает на скорости до 7300 Мб/c

Компания Seagate Technology представила твердотельный накопитель FireCuda 530 для игровых ПК. Эта модель использует все возможности интерфейса PCIe Gen4 и работает на скорости до 7300 Мб/c – почти вдвое быстрее устройств PCIe Gen3 и в 12 раз быстрее накопителей SATA.

Устройство создано на базе контроллера E18 и технологии 3D TLC NAND, обеспечивающих высокую скорость и надежность в играх на ПК. Также в продажу поступит версия накопителя с компактным радиатором, специально разработанным компанией EKWB, в котором вместо теплоотводящих ребер используется массивный алюминиевый брусок с тонкой текстурной отделкой, обеспечивающий максимально эффективное охлаждение.

Накопители FireCuda 530 будут доступны с емкостью от 500 ГБ, до 4 ТБ. Среднее время наработки на отказ составляет 1,8 млн часов, а общее количество записанных байтов – 5100 ТБ. Это означает, что геймеры могут ежедневно перезаписывать 70% емкости накопителя на протяжении пяти лет. Seagate FireCuda 530 поставляется с пятилетней ограниченной гарантией. В комплекте с накопителем идет ПО Seagate SeaTools и DiscWizard, с помощью которого любители компьютерных игр и сборщики ПК смогут легко добавлять новые накопители в свои компьютеры и следить за работоспособностью и производительностью каждого диска.

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