10 років інновацій від Ucloud 

25 июня 2021 г., 17:31

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В червні компанія «Торгові системи», що працює під брендом UCloud відсвяткувала 10 років успішної роботи на ринку України. Саме 21.06.2011 року почалася історія першого українського хмарного провайдера.



За 10 років роботи бренд UCloud об’єднав 30 спеціалістів з унікальною експертизою та в галузі, безцінним багаторічним досвідом та міжнародною сертифікацією.



В здобутку компанії:

• Сертифікат ISO 27001, що підтверджує інформаційну безпеку провайдера

• Партнерські сертифікати від Microsoft, Vmware тощо

• Співпраця зі світовими лідерами галузей: Veeam, Cisco, Citrix тощо

• Сотні задоволених клієнтів

• Десятки надійних партнерів серед українських компаній: Софтком, SysElegance, Бітрікс тощо



Наразі UCloud пропонує клієнтам потужності в 4-х ЦОД, що розміщені в 3-х країнах (Україна, Польща та Німеччина). Та першим з українських компаній запропонував кластери на AMD + NVMe, що мають в рази більшу потужність та швидкодію. Загалом система збереження даних UCloud має більше 5 Пбайт клієнтської інформації.



Перший ювілей компанія відсвяткувала гучною вечіркою на узбережжі Туреччини. 3 дні співробітники UCloud разом з сім’ями та дітьми підкорювали вершини каньонів, гірські ріки та святкували за одним великим столом.



«10 років – великий проміжок часу, який загартував нас. Ми пережили кризи, революції, нестабільність, але так само, як і 10 років тому, надаємо кожному клієнту хмарні ресурси та бездоганний сервіс», - коментує Денис Бурдук, директор UCloud.



UCloud може похизуватись не лише новітніми технологіями, а й підходами в роботі: плинність кадрів за всі роки роботи не перевищувала 5%, а останні 2 роки дорівнює нулю.



«Я працюю в UCloud вже 8 років і ще не було такого дня, коли я пожалкував про свій вибір. Управлінська політика компанії – повна свобода дій, що має привести до результату. Такий підхід когось може розслабити, адже немає щоденного контролю, але багатьох аккумулює до неабияких звершень», - зізнається Данило Бєлов, директор з розвитку бізнесу Ucloud.



Соціальні ініціативи – важлива складова життя компанії. UCloud впродовж 2 років підтримує паралімпійську збірну України. Спортсмени - паралімпійці докладають надзусиль, вигризаючи кожну медаль, і UCloud не міг залишитись осторонь цієї мужньої команди. Також впродовж декількох років співробітники UCloud проводять лекції для студентів технічних ВИШів. «Студенти – наше майбутнє: майбутні спеціалісти, співробітники, винахідники, стартапери. Ми хочемо дати їм ті знання та фахову експертизу, яка знадобиться їм в житті та роботі», - говорить Борис Борисов, заступник директора UCloud та улюблений лектор студентських громад.



«Місія UCloud – допомога бізнесу в цифровій трансформації. В цій ємній фразі є все, що пропонує компанія для своїх клієнтів: хмарні ресурси, новітні технології, консалтинг, аудит, планування та впровадження міграційних процесів в ІТ, сертифіковані спеціалісти, що реалізують найскладніші проекти», - резюмує Денис Бурдук.

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