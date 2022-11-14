Новий SSD Transcend M.2 PCIe 4.0 MTE250S забезпечує швидкість послідовного читання 7200 МБ/с

14 ноября 2022 г., 16:25

0

Tweet

Компанія Transcend Information представила удосконалений твердотільний накопичувач M.2 MTE250S з інтерфейсом PCIe 4.0. Завдяки флешпам'яті 3D NAND, 8-канальному контролеру та кеш-пам'яті DRAM це рішення забезпечує швидкість послідовного читання та запису до 7200/6500 МБ/с. При цьому цей SSD має місткість до 2 ТБ.



Модель MTE250S формфактора M.2 2280 повністю сумісна з останніми NVMe 1.4 специфікаціями, вона має 8-канальний контролер та швидкий інтерфейс PCIe Gen4 x4, то забезпечує швидкість довільного читання/запису у 530000 IOPS (операцій введення-виведення в секунду). Маючи місткість до 2 ТБ, цей накопичувач націлено на творців відеоконтенту, геймерів та інших користувачів, яким регулярно доводиться стикатися з ресурсомісткими завданнями.



Для забезпечення стабільності при високошвидкісній роботі твердотільний накопичувач PCIe MTE250S оснащений ультратонким графеновим радіатором, що покращує відведення тепла. Крім того, завдяки вбудованому механізму динамічного теплового регулювання можна відстежувати та контролювати температуру диска, щоби гарантувати, що пристрій не перегрівається та не впливає на продуктивність системи. Для підвищення безпеки даних MTE250S оснащений вбудованим алгоритмом ECC перевірки парності з низькою щільністю (LDPC).



Безплатне програмне забезпечення для моніторингу SSD Scope, розроблене спеціально для твердотільних накопичувачів Transcend, поєднує всі функції, необхідні для відстеження стану накопичувачів, S.M.A.R.T. аналізу, безпечного видалення даних, оновлення прошивки, запуску TRIM, клонування системи тощо.



На Transcend PCIe SSD MTE250S надається обмежена п'ятирічна гарантія.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада