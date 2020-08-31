 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 35 (1230)

23.08 - 30.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Подраздление SolarEdge выпускает новую систему аккумуляторов для ИБП

31 августа 2020 г., 17:45
Kokam выпустила новую систему аккумуляторов для ИБП

Компания Kokam, дочернее предприятие SolarEdge и поставщик литий-ионных аккумуляторов и интегрированных энергетических решений, объявила о запуске новой усовершенствованной и экономичной аккумуляторной системы для источников бесперебойного питания.

Усовершенствованная аккумуляторная система с высокой токоотдачей предназначена для поддержки критически важных объектов, таких как центры обработки данных, банки и производство, где плавное переключение на полное резервное питание в случае отключения электроэнергии имеет решающее значение. Сообщается, что новое решение занимает на 46% меньше места и на 20% легче по сравнению с обычной системой свинцово-кислотных батарей. Отмечается, что благодаря простой и компактной конструкции, повышающей удобство технического обслуживания, новая система еще больше снижает и без того низкую общую стоимость владения, которая на 40% меньше, чем у традиционных систем свинцово-кислотных аккумуляторов.

Kokam уже принимает предварительные заказы на новую усовершенствованную систему батарей ИБП.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  