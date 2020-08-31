Подраздление SolarEdge выпускает новую систему аккумуляторов для ИБП

31 августа 2020 г., 17:45

Компания Kokam, дочернее предприятие SolarEdge и поставщик литий-ионных аккумуляторов и интегрированных энергетических решений, объявила о запуске новой усовершенствованной и экономичной аккумуляторной системы для источников бесперебойного питания.

Усовершенствованная аккумуляторная система с высокой токоотдачей предназначена для поддержки критически важных объектов, таких как центры обработки данных, банки и производство, где плавное переключение на полное резервное питание в случае отключения электроэнергии имеет решающее значение. Сообщается, что новое решение занимает на 46% меньше места и на 20% легче по сравнению с обычной системой свинцово-кислотных батарей. Отмечается, что благодаря простой и компактной конструкции, повышающей удобство технического обслуживания, новая система еще больше снижает и без того низкую общую стоимость владения, которая на 40% меньше, чем у традиционных систем свинцово-кислотных аккумуляторов.

Kokam уже принимает предварительные заказы на новую усовершенствованную систему батарей ИБП.

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