Kioxia представила пристрої на флешпам'яті нового покоління UFS 4.0

1 июня 2023 г., 14:46

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Компанія KIOXIA Europe оголосила про випуск зразків нової високопродуктивної флешпам'яті UFS 4.0 об'ємом 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ. Ці рішення забезпечують високу швидкість передачі для вбудованих сховищ при невеликому розмірі корпусу та призначені для різних мобільних рішень нового покоління, включаючи передові смартфони. Зазначається, що покращена продуктивність, що забезпечується продуктами KIOXIA UFS 4.0, дозволяє програмам використовувати переваги підключення 5G, що призводить до швидшого завантаження, скорочення часу затримки та покращення взаємодії з користувачем.



Пристрої KIOXIA UFS 4.0 поєднують флешпам'ять BiCS FLASH 3D та контролер у стандартному корпусі JEDEC. UFS 4.0 включає MIPI M-PHY 5.0 і UniPro 2.0 та підтримує теоретичну швидкість інтерфейсу до 23,2 Гбіт/с на лінію або 46,4 Гбіт/с на пристрій. Рішення UFS 4.0 обернено сумісні з UFS 3.1.



Ключові особливості новинки включають:



- Поліпшення продуктивності порівняно з попереднім поколінням: послідовний запис +18%, довільний запис +30% та довільне читання +13%.

- Підтримує функції High Speed Link Startup Sequence (HS-LSS): у звичайному UFS запуск Link Startup (M-PHY та послідовність ініціалізації UniPro) між пристроєм та хостом виконується на низькій швидкості PWM-G1 (3~9 Мбіт/с), але з HS-LSS це може бути виконано на вищій швидкості A HS-G1 (1248 Мбіт/с). Очікується, що це скоротить час запуску каналу приблизно на 70% порівняно зі звичайним методом.

- Підвищує безпеку: внаслідок використання Advanced RPMB для швидшого читання та запису доступу до даних безпеки, таких як облікові дані користувача в області RPMB, та RPMB Purge для забезпечення безпечного та швидкого очищення відкинутих даних.

- Підтримує розширений ідентифікатор ініціатора (Ext-IID): призначений для використання з багатоцикловою чергою (MCQ) на хост-контролері UFS 4.0 для підвищення продуктивності довільної вибірки.

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