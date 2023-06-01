«Дія.Підпис-EU» отримала відзнаку європейської «Академії електронного управління»

1 июня 2023 г., 15:35

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«Академія електронного управління» (e-Governance Academy) відзначила «Мінцифру» за співпрацю в розробці українського е-підпису, зокрема «Дія.Підпису-EU», який відповідає стандартам ЄС. Нагороду «Партнер 2023 року» вручено під час конференції з електронного управління в Естонії.

«Україна стала першою країною поза межами ЄС, чиї довірчі послуги – електронні підписи та печатки – повністю відповідають стандартам і визнаються Європейським Союзом», – зазначив Ханнес Асток, виконавчий директор «Академії електронного урядування».

Робота над визнанням українського е-підпису країнами ЄС розпочалася у 2017 році. До співпраці була залучена «Мінцифра», місцеві державні підприємства, «Європейська комісія» та експерти «Академії електронного управління» з команди проєкту EU4DigitalUA, що реалізується за підтримки «Європейського Союзу».

У межах співпраці вносилися зміни до законодавства, проводилися переговори з «Європейською комісією» та впроваджувалися технічні рішення. Загалом внесено зміни до понад 70 законів. Завдяки цьому тепер українські електронні довірчі послуги визнають у ЄС. Це відкриває нові можливості для українців та бізнесу. Зокрема, дає можливість підписувати електронні заяви, договори та контракти для співпраці.

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