QNAP запускає VPN-рішення QuWAN Express для з’єднання NAS «точка-точка»

Оскільки робота в мультиофісному режимі стала нормою, компаніям дедалі частіше потрібна надійна передача даних та віддалене резервне копіювання. Проте не кожна локація потребує складного та дорогого мережевого обладнання. Щоб розв'язати цю проблему, компанія QNAP Systems анонсувала QuWAN Express — легке VPN-рішення, яке дозволяє створювати зашифровані з’єднання безпосередньо між NAS-системами без використання додаткових маршрутизаторів.



QuWAN Express не покликаний замінити основну інфраструктуру на базі роутерів QHora, яка залишається фундаментом безпеки та управління корпоративною мережею. Натомість це рішення доповнює екосистему в сценаріях, де потрібна гнучкість. Наприклад, на тимчасових об’єктах, таких як будівельні майданчики або виїзні офіси, в малих філіях, де недоцільно встановлювати повноцінний SD-WAN роутер, або для прямого доступу, коли потрібно швидко включити NAS у загальну мережу організації для обміну ресурсами.



«Завдяки QuWAN Express ми переносимо гнучкість архітектури QuWAN безпосередньо на рівень сховищ. Це дозволяє організаціям підключати NAS-системи до загальної мережі на різних етапах розгортання — без зайвих витрат на мережеве обладнання та без компромісів у безпеці», — зазначила Рубі Чан (Ruby Chan), продукт-менеджер QNAP.



Для компаній, які ще не впровадили роутери QNAP, але потребують безпечного бекапу, QuWAN Express пропонує максимально спрощений підхід. Використовуючи хмарний релей-сервіс Super Node, пристрої NAS можуть автоматично встановлювати VPN-з’єднання навіть у складних умовах. З’єднання працює навіть за декількома рівнями фаєрволів. Також не потрібно вручну прокидати порти (Port Forwarding) або керувати конфліктами IP-адрес. При цьому час розгортання мережі скорочується в рази.



Рішення підтримує з’єднання «точка-точка» для 3 пристроїв NAS. Щомісяця надається 15 ГБ безоплатного трафіку. Після вичерпання ліміту швидкість обмежується (throttling), щоб зберегти працездатність критично важливих з’єднань.



Додаткову пропускну здатність можна придбати через QNAP Software Store залежно від потреб бізнесу.

