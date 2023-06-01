Світовий ринок електромобілів у 2022 році склав майже 11 млн одиниць

1 июня 2023 г., 13:45

0

Tweet

У нещодавньому звіті «Світова напівпровідникова автомобільна екосистема та ланцюжки поставок» IDC надає ілюстративний огляд поточної динаміки галузі та конкурентного середовища на світовому ринку електромобілів. Враховуючи тенденції електрифікації, підключення, автономного водіння та спільного використання в автомобільній промисловості, стає ясно, що ринок електромобілів швидко зростає.





У 2022 році світовий ринок електромобілів досяг майже 11 мільйонів одиниць, а рівень проникнення - 14%. Завдяки збільшенню пропозиції, високим цінам на нафту, державним субсидіям та гарантованим ціновим акціям автомобільних компаній, ринок електромобілів у Китаї досяг майже 7 мільйонів одиниць з рівнем проникнення 31,3% у 2022 році.





«Найкращі гравці мають більшу частку ринку, - каже Адела Го (Adela Guo), директорка з досліджень автомобільних напівпровідників IDC в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.





Трійка найбільших гравців у світі - BYD, Tesla та SAIC-GM Wuling, займають 36,11% ринку у 2022 році. У той час як у Китаї в іншому порядку Тор3 - BYD, SAIC і Tesla, вони займають 53% ринку у 2022 році. На китайському ринку електромобілів у топ-10 гравців переважають місцеві бренди, за винятком Tesla на третій позиції з часткою ринку 10,3%.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень