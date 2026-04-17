HPE Alletra Storage MP X10000 - перше об’єктне сховище із сертифікацією NVIDIA для задач AI

17 апреля 2026 г., 15:40
Як повідомляє компанія MTI, офіційний дистриб'ютор HPE в Україні, виробник розширив портфель рішень для обробки даних. Презентована платформа HPE Alletra Storage MP X10000 стала першим об’єктно-орієнтованим сховищем, що отримало офіційну сертифікацію від NVIDIA. 
 
Зазначається, що це рішення спеціально розроблене для підтримки корпоративних AI-навантажень та інтеграції в екосистеми з високою концентрацією графічних процесорів. Валідація підтверджує повну сумісність системи з референсною архітектурою NVIDIA AI Enterprise та GPU-кластерами на базі DGX і HGX.
 
Архітектура X10000 базується на S3-сумісному об’єктному сховищі з розподіленою структурою, яка орієнтована на горизонтальне масштабування. Платформа призначена для роботи з величезними масивами неструктурованих даних, такими як набори для навчання моделей, чекпоінти та ембедінги. Ключовою особливістю дизайну є дезагрегація обчислювальних ресурсів і ресурсів зберігання, що дозволяє незалежно нарощувати потужність системи залежно від потреб бізнесу.
 
Технічні характеристики новинки спрямовані на мінімізацію затримок та усунення вузьких місць при передачі даних між сховищем і GPU. Система підтримує високопаралельний доступ та оптимізована для потокових наборів даних, що є критично важливим для навчання великих мовних моделей. Висока пропускна здатність забезпечується інтеграцією зі швидкісними мережами InfiniBand та Ethernet зі швидкістю від 100 до 400 Гбіт/с. Окрему увагу приділено управлінню метаданими, що дозволяє ефективно оперувати мільярдами об’єктів.
 
Сертифікація від NVIDIA фактично гарантує стабільність роботи сховища при інтенсивному поглинанні даних та його повну відповідність вимогам сучасних AI-фреймворків. Це рішення дозволяє уникнути проблеми простою GPU через повільний доступ до інформації, забезпечуючи високий рівень агрегованої пропускної здатності. HPE Alletra Storage MP X10000 стає важливим елементом ланцюжка обробки даних, перетворюючи об’єктне зберігання на стандарт для корпоративних сценаріїв побудови озер даних.

