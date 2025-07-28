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Kioxia починає постачання зразків пристроїв BiCS FLASH 512 Гб TLC 9-го покоління

28 июля 2025 г., 15:35
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Kioxia починає постачання зразків пристроїв BiCS FLASH 512 Гб TLC 9-го покоління

Компанія Kioxia оголосила про початок постачання зразків 512-гігабітних пристроїв пам'яті Triple-Level Cell (TLC), в яких використовується технологія 3D-флешпам'яті BiCS FLASH 9-го покоління. Масове виробництво планується розпочати у 2025 фінансовому році. Пристрої призначені для підтримки додатків, що вимагають високої продуктивності та виняткової енергоефективності в діапазоні низьких і середніх обсягів зберігання. Вони також будуть інтегровані в корпоративні SSD-накопичувачі Kioxia, зокрема в ті, які спрямовані на максимальне підвищення ефективності GPU в системах штучного інтелекту.

Kioxia продовжує дотримуватися двовісної стратегії, спрямованої на задоволення різноманітних потреб передових додатків, пропонуючи конкурентоспроможні продукти, що забезпечують оптимальну ефективність інвестицій.

Продукти BiCS FLASH 9-го покоління досягають високої продуктивності при знижених виробничих витратах внаслідок використання технології CBA (CMOS directly Bonded to Array), яка об'єднує наявні технології комірок пам'яті з новітньою технологією CMOS.

Продукти BiCS FLASH 10-го покоління містять збільшення кількості шарів пам'яті для задоволення очікуваного майбутнього попиту на рішення з більшою місткістю і високою продуктивністю.

Нові продукти BiCS FLASH 512 Gb TLC 9-го покоління, розроблені з використанням 120-шарового процесу на основі технології BiCS FLASH 5-го покоління і передової технології CMOS, демонструють значне поліпшення продуктивності в порівнянні з наявними продуктами BiCS FLASH компанії Kioxia з тією ж місткістю 512 Гб. До них відносяться:
Продуктивність запису: поліпшення на 61%
Продуктивність читання: поліпшення на 12%
Енергоефективність: підвищення на 36% при операціях запису і на 27% при операціях читання
Швидкість передачі даних: інтерфейс Toggle DDR 6.0 забезпечує високу швидкість роботи інтерфейсу NAND — 3,6 Гбіт/с
Щільність бітів: збільшена на 8% внаслідок удосконалень в області планарного масштабування

Крім того, Kioxia підтвердила, що 512 Гб TLC працює зі швидкістю інтерфейсу NAND до 4,8 Гбіт/с в демонстраційних умовах. Асортимент продуктів буде визначатися відповідно до вимог ринку.

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