Intel планує відокремити мережевий бізнес

28 июля 2025 г., 14:25

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Як повідомляє CRN, корпорація Intel планує виділити свій мережевий бізнес NEX в незалежну компанію за підтримки зовнішніх інвесторів.

Про цей крок співробітникам у четвер повідомив Сачин Катті (Sachin Katti), старший віце-президент і генеральний менеджер підрозділу, а Intel підтвердила цей план у своїй заяві. Заплановане виділення є частиною ширшої ініціативи з реструктуризації, яка також передбачає скорочення присутності виробника чипів на кількох інших ринках.

Підрозділ NEX компанії Intel виробляє чипи для мережевого обладнання дата-центрів. Одним з його флагманських продуктів є серія центральних процесорів Atom P7000. Ці чипи постачаються з інтегрованим комутатором, який може обробляти до 100 гігабіт у секунду через 8 портів.

NEX також конкурує на телекомунікаційному ринку з серією чипів для базових станцій під назвою Atom P5900. Найбільш досконалий чип у цій серії продуктів може керувати до 400 гігабіт трафіку у секунду. Він оптимізований для шифрування та дешифрування трафіку даних, завдання, що вимагає значних обчислювальних ресурсів.

За останній фінансовий рік підрозділ NEX приніс 5,8 мільярда доларів доходу. Intel припинила окреме відображення доходів цього підрозділу у першому кварталі. Через кілька місяців з'явилися чутки, що компанія планує продати цей бізнес.

«Хоча Intel залишиться якірним інвестором у новій компанії, ми розпочали процес виявлення додаткових стратегічних та капітальних партнерів для підтримки зростання та розвитку нової компанії», — написав Катті у внутрішній службовій записці у четвер.

Intel вже застосовувала подібний підхід з Altera, виробником програмованих вентильних матриць, який донедавна був дочірньою компанією, що повністю належала Intel. Раніше цього року виробник чипів продав 51% акцій цього бізнесу компанії Silver Lake за 4,46 мільярда доларів.

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