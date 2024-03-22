Kioxia і WD підвищують завантаження виробничих потужностей, що сприяє зростанню поставок NAND до 10,9%

22 марта 2024 г., 14:25

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TrendForce повідомляє, що очікування зростання цін на флеш-пам’ять NAND у другому кварталі спонукало деяких постачальників мінімізувати збитки і знизити витрати в надії повернутися до прибутковості в цьому році.



З березня лідерами стали компанії Kioxia і WD, які збільшили коефіцієнт використання своїх виробничих потужностей майже до 90%, чого не змогли досягти їхні конкуренти.



TrendForce зазначає, що для задоволення сплеску попиту в другій половині року, особливо враховуючи низький рівень запасів Kioxia та Western Digital, збільшення виробництва в основному буде спрямоване на 112-шарові та окремі 2D-продукти. Очікується, що ця стратегія не тільки забезпечить прибутковість протягом року, але й сприятиме прогнозованому зростанню річного темпу зростання поставок бітів NAND Flash на 10,9% у 2024 році.



Модернізація технологічних процесів стала необхідною для підтримки конкурентоспроможності за собівартістю в умовах зростання цін на флеш-пам’ять у 2024 році та поступового скорочення запасів у постачальників. Samsung і Micron знаходяться в авангарді цих зусиль, і очікується, що до кінця року їх випуск продукції з 200-шаровою структурою і вище перевищить 40%.



Kioxia та Western Digital у 2024 році зосередяться на виробництві 112-шарової продукції. Очікується, що завдяки субсидіям японського уряду в другій половині року розпочнеться встановлення обладнання для збільшення обсягів виробництва 218-шарової продукції. А у 2025 році очікується більш агресивний прогноз щодо виробництва 218-шарової продукції. Стратегія Kioxia передбачає безпосередній перехід до 300-шарових і вище процесів, щоб досягти більш вигідної структури витрат і відновити технологічне і вартісне лідерство.



Очікується, що слідом за Kioxia/Western Digital і інші постачальники NAND Flash поступово нарощуватимуть виробництво у другій половині цього року. Однак, оскільки в першому кварталі рівень запасів у покупців ПК і смартфонів зріс, очікується, що надалі динаміка закупівель знизиться. Крім того, штучний інтелект не спричинив значного зростання обсягів виробництва NAND Flash в цьому році, і якщо не відбудеться значного зростання закупівель корпоративних SSD-накопичувачів, загальний попит на цю памʼять може не відповідати очікуванням. Таким чином, TrendForce прогнозує, що темпи зростання контрактних цін на NAND Flash знизяться до 10-15%, починаючи з другого кварталу, а потім впадуть до 5% в третьому кварталі.

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