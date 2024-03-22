Російські хакери від початку року активізували атаки проти України

22 марта 2024 г., 15:25

Перші місяці 2024 року демонструють збільшення кількості кібератак, які здійснюють російські хакери на українські інформаційні системи. Тому варто очікувати, що поточний рік для нашої країни може виявитись ще важчим з погляду ведення кібервійни. Про це у коментарі виданню The Economist сказав Юрій Мироненко, голова «Держспецзв’язку».

Водночас здатність українських кіберзахисників відбивати атаки також зростає. У 2022 році було зафіксовано 2194 кіберінциденти, з яких 1048 мали високий або критичний рівень. У 2023 році загальна кількість кіберінцидентів становила 2554, з яких лише 367 були серйозними.

За словами Юрія Мироненка, 10% атак здійснюються кіберпідрозділами російських спецслужб, а решта – афілійованими злочинними хакерськими групами. При цьому найактивнішим російським кіберпідрозділом є «Армагеддон», який належить фсб.

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