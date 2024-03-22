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Російські хакери від початку року активізували атаки проти України

22 марта 2024 г., 15:25

Російські хакери від початку року активізували атаки проти України

Перші місяці 2024 року демонструють збільшення кількості кібератак, які здійснюють російські хакери на українські інформаційні системи. Тому варто очікувати, що поточний рік для нашої країни може виявитись ще важчим з погляду ведення кібервійни. Про це у коментарі виданню The Economist сказав Юрій Мироненко, голова «Держспецзв’язку».

Водночас здатність українських кіберзахисників відбивати атаки також зростає. У 2022 році було зафіксовано 2194 кіберінциденти, з яких 1048 мали високий або критичний рівень. У 2023 році загальна кількість кіберінцидентів становила 2554, з яких лише 367 були серйозними.

За словами Юрія Мироненка, 10% атак здійснюються кіберпідрозділами російських спецслужб, а решта – афілійованими злочинними хакерськими групами. При цьому найактивнішим російським кіберпідрозділом є «Армагеддон», який належить фсб.

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