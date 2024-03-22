Єврохмарний консорціум CISPE закликає провести розслідування щодо Broadcom

22 марта 2024 г., 13:25

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Група CISPE, що представляє інтереси постачальників хмарної інфраструктури в Європі, закликала органи, що регулюють, провести розслідування щодо ліцензійних угод VMware і Broadcom на програмне забезпечення, які, за її твердженням, призведуть до банкрутства деяких членів групи та завдадуть шкоди кінцевим користувачам.



Так група виступила проти того, що, за її словами, Broadcom "в односторонньому порядку скасовує ліцензійні умови для основного програмного забезпечення віртуалізації".



"Клієнтам хмарних обчислень, включно з державними установами, великими європейськими компаніями, малими та середніми підприємствами та компаніями-початківцями, загрожують кричущі та необґрунтовані нові умови контрактів і підвищення цін", - заявила група, а потім закликала "щонайменше негайно призупинити розірвання контрактів і надати клієнтам можливість вийти з багаторічного контракту, нав'язаного Broadcom, щойно з'являться життєздатні альтернативи".



Річ у тім, що Broadcom змістила партнерську програму VMware і замінила її своєю власною, а також підвищила вимогу до тих, хто пропонує продукти VMware як послугу, мати не менше 3500 ядер у виробництві, щоб отримати відповідну ліцензію. Термін дії таких ліцензій становить кілька років. Наприкінці цього місяця Broadcom припинить продаж ліцензій невеликим хмарним компаніям, що позбавить їх можливості пропонувати VMware як послугу і, ймовірно, призведе до необхідності несподіваного і непрошеного переходу для їхніх клієнтів.



За оцінками аналітиків, небагато операторів хмарних обчислень на базі VMware використовують 3500 ядер, і тому на більшість із них чекає вельми невизначене майбутнє. Схоже, Broadcom кинула цим операторам рятувальне коло, уклавши угоду, згідно з якою невеликі хмари, які не беруть участі в канальній програмі Broadcom, вважатимуться "вторинними" провайдерами, що зможуть купувати ліцензії в "первинних" провайдерів, які задовольняють вимогам до 3500 ядер.



Однак такий крок викликає негативний відгук у каналі, оскільки Primary-партнери повинні будуть підтримувати програмне забезпечення VMware для Secondary-партнерів. Первинні партнери налаштовані на розміщення кількох орендарів, тому робота з вторинними партнерами не викличе великих складнощів, але первинні партнери рідко забезпечують підтримку програмного забезпечення на тому самому рівні, що й вендор, якщо взагалі забезпечують. Тому схема Primary/Secondary викликає критику, оскільки деякі вважають, що вона не підходить для вторинних партнерів.



За даними CISPE, ті, кого запрошують стати первинними партнерами, також незадоволені. "Ті, кого запрошують, відчувають тиск, що змушує їх прийняти несправедливі умови ліцензування через короткі строки, встановлені для підписання", - пише група CISPE, додаючи: "Нові умови включають мінімальні зобов'язання в розмірі десятків мільйонів євро протягом трьох років. Вартість ліцензій у деяких випадках зросла у дванадцять разів".



Вторинні партнери, стверджує CISPE, можуть вийти з бізнесу.



"Кілька членів CISPE заявили, що без можливості ліцензувати та використовувати продукти VMware вони швидко збанкрутують і вийдуть з бізнесу", - стверджує організація, додаючи, що деякі із заявників отримують понад 75% своїх доходів від програмного забезпечення VMware.



Серед клієнтів членів CISPE, що входять до групи ризику, - постачальники "життєво важливих медичних послуг". "Громадяни будуть позбавлені повсякденних і економічно ефективних хмарних послуг, а цифровим амбіціям Європи буде завдано серйозної шкоди", - додали в організації.



Генеральний секретар CISPE Франциско Мінгоранс стверджує, що Broadcom "тримає сектор на межі викупу, використовуючи домінантне становище VMware у секторі віртуалізації для забезпечення несправедливих ліцензійних умов і вилучення несправедливої ренти з європейських хмарних клієнтів".



Він закликав до того, щоб компанію Broadcom було визначено як контролера відповідно до європейського Закону про цифрові ринки - статус, який забезпечить їй найсуворіше регулювання, яке тільки може запропонувати ЄС. "CISPE закликає регулювальні органи оперативно вивчити дії Broadcom і закликати її до відповіді", - додав Франциско Мінгоранс.

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