Капіталізація Nvidia вже перевищила 4,5 трлн дол.

CNBC звeртає увагу, що акції компанії Nvidia досягли нового історичного максимуму у вівторок, піднявшися майже на 3%. Як результат капіталізація виробника чипів вище позначки у 4,5 трлн дол. Таким чином, Nvidia стала першою компанією у світі, яка досягла такого показника.





Зростання акцій Nvidia, які з початку року вже подорожчали приблизно на 39%, відбувається на тлі активного тижня укладання угод, що цементує її позиції в епіцентрі буму штучного інтелекту.





Минулого тижня OpenAI оголосила, що Nvidia візьме участь у капіталі стартапу, інвестувавши до 100 млрд дол., а також побудує центри обробки даних, оснащені графічними процесорами Nvidia, вартістю сотні мільярдів доларів. Згодом OpenAI анонсувала п'ять нових масштабних дата-центрів спільно з Oracle, які, як очікується, будуть заповнені сотнями тисяч GPU у рамках проєкту «Stargate», який оцінюється у 500 млрд дол.





За словами генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), продукція його компанії складає близько 70% від загальних витрат на будівництво нового АІ-дата-центру.





На тлі цих оголошень аналітики банку Citi у вівторок підвищили цільову ціну акцій Nvidia з 200 дол. до 210 дол., посилаючись на збільшений прогноз витрат на АІ-інфраструктуру. Слід зазначити, що при значенні у 207,31 дол. капіталізація виробника чипів складе 5 трлн дол.





OpenAI не єдина компанія, яка значно нарощує інфраструктурні витрати. Meta, Google та інші технологічні гіганти також активно інвестують у цей напрямок. Зокрема, у вівторок CoreWeave, хмарний провайдер, серед акціонерів якого є Nvidia, повідомив про укладення угоди на постачання АІ-інфраструктурних послуг для Meta на суму 14,2 млрд дол.





Акції Nvidia випереджають усіх своїх мегакапіталізованих конкурентів цього року, за винятком Broadcom, чиї ціні папері зросли приблизно на 40%, також завдяки буму штучного інтелекту.

