Канада спрямувала додаткові 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Уряд Канади надав 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, збільшивши свій загальний внесок до понад 57 млн євро. Кошти вже спрямовуються на першочергові потреби енергетичних компаній та заходи з ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду.
«Вдячний Канаді за послідовну підтримку України. Ця допомога є критично важливою для забезпечення стійкості нашої енергосистеми в умовах постійних атак росії та зміцнення енергетичної безпеки країни напередодні опалювального сезону. Вдячний Секретаріату Енергетичного Співтовариства за ефективну координацію роботи Фонду та особисто Артуру Лорковському за лідерство та плідну співпрацю» , – наголосив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України з 2022 року співпрацює з міжнародними партнерами для оперативного реагування на наслідки атак на енергетичну систему та її швидкого відновлення і зміцнення. Близько 30% загального обсягу внесків Фонду - 663 мільйони євро – надано партнерами з листопада 2025 року, що свідчить про непохитну солідарність з Україною та довіру до Фонду як до прозорого та ефективного інструменту допомоги.
Наразі обладнання на близько 260 мільйонів євро перебуває в дорозі до України та його прибуття очікується до зниження температур.
