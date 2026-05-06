Канада спрямувала додаткові 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

6 мая 2026 г., 10:25
Уряд Канади надав 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, збільшивши свій загальний внесок до понад 57 млн євро. Кошти вже спрямовуються на першочергові потреби енергетичних компаній та заходи з ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури по всій країні в межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду.
 
«Вдячний Канаді за послідовну підтримку України. Ця допомога є критично важливою для забезпечення стійкості нашої енергосистеми в умовах постійних атак росії та зміцнення енергетичної безпеки країни напередодні опалювального сезону. Вдячний Секретаріату Енергетичного Співтовариства за ефективну координацію роботи Фонду та особисто Артуру Лорковському  за лідерство та плідну співпрацю» , – наголосив міністр енергетики Денис Шмигаль.
 
Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України з 2022 року співпрацює з міжнародними партнерами для оперативного реагування на наслідки атак на енергетичну систему та її швидкого відновлення і зміцнення. Близько 30% загального обсягу внесків Фонду - 663 мільйони євро – надано партнерами з листопада 2025 року, що свідчить про непохитну солідарність з Україною та  довіру до Фонду як до прозорого та ефективного інструменту допомоги. 
 
Наразі обладнання на близько 260 мільйонів євро перебуває в дорозі до України та його прибуття очікується до зниження температур.

