Итоги недели: Intel обновляет лого и чипы для ноутбуков; Snapdragon 8cx 5G - еще одна попытка Qualcomm; квартальная выручка Zoom выросла за год на 355%; напечатают все

7 сентября 2020 г., 3:36

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На уходящей неделе состоялась череда важных анонсов полупроводниковых компаний.

Прежде всего стоит отметить Intel, которая на специальном онлайн-мероприятии представила двух- и четырехядерные процессоры Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe, которые нацелены на тонкие и легкие ноутбуки. Ранее эти продукты были известны под кодовым именем Tiger Lake и производятся они по технологии 10 нм Intel SuperFin. Новые чипы, по заверениям производителя, позволяют создавать контент до 2,7 раз быстрее, предлагают до 20% большую продуктивность при решении реальных офисных задач и повышают производительность более чем в два раза в играх при одновременном стриминге по сравнению с конкурирующими моделями. Отмечается, что более 150 моделей ноутбуков на базе процессоров Intel Core 11-го поколения будут представлены ведущими производителями. Компания уверяет, что новая интегрированная графическая подсистема Intel Iris Xe превосходит 90% дискретных видеокарт для ноутбуков в своем сегменте, обеспечивая до 96 EU и до 16 Мб кэш-памяти третьего уровня на SoC. Впервые набор инструкций для нейросетевого логического вывода используется на встроенной видеокарте с Intel DL Boost: DP4a. Кроме того, впервые поддерживаются данные типа INT8, позволяющие до 5 раз увеличить производительность ИИ. В общем анонсе компания также представила новый знак для ноутбуков Intel Evo для более четкого их позиционирования и упрощения выбора пользователям современных мобильных систем. Последние события явно подстегнули руководство Intel - наряду с чипами 11-го поколения компания представила даже новый логотип. Предыдущее изменение бренда было в 2006 г., а до того использовался логотип, который был у Intel с момента ее основания в 1968 г.

Qualcomm, предпринимающая попытки войти в сегмент Windows уже последние года два, презентовала Snapdragon 8cx 2-го поколения с поддержкой 5G. Процессор выпускается по нормам 7 нм, имеет восемь ядер Kryo 495 и графический ускоритель Adreno. Модем Qualcomm Snapdragon X55 поддерживает мобильные сети пятого поколения с неавтономной и автономной архитектурами, а также с поддержкой частотных диапазонов mmWave и Sub-6. Мало того на новом чипе был анонсирован и первый 14-дюймовый ноутбук-трансформер - Acer Spin 7.

NVIDIA представила графические процессоры серии GeForce RTX 30 на базе архитектуры Ampere, которые по заявлению компании демонстрируют самый большой в истории GeForce отрыв в производительности от предыдущего поколения. Отмечается, что GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 до двух раз мощнее и в 1,9 раза энергоэффективнее предыдущего поколения на базе архитектуры Turing.

Samsung начала массовый выпуск DRAM LPDDR5 16 ГБ на самом большом в мире полупроводниковом производстве. Как отмечается, новый чип создан на основе процесса третьего поколения 10-нм класса (1z), обладает высочайшей производительностью и самой большой емкостью среди мобильной памяти. При скорости работы 6400 мегабит в секунду (Мбит/с), новая память LPDDR5 примерно на 16% быстрее, чем 12-Гбитные микросхемы LPDDR5 (работающие на скорости 5500 Мбит/с), которые используются сегодня в большинстве флагманских моделей мобильных устройств. Для производства анонсированных чипов используется первый в мире коммерческий техпроцесс 1z, корпус новой LPDDR5 памяти получился примерно на 30% тоньше.

Не осталась в стороне и Arm, анонсировавшая на днях новый чип Cortex-R82, который, правда, разработан для специализированного использования - для нового поколения накопителей, которые будут не только хранить данные, но и помогать их обрабатывать. Процессор может быть содержать до восьми процессорных ядер, и по производительности вдвое превосходит предыдущий продукт R8. Возросшие возможности контроллера позволяют развёртывать внутри накопителя полноценный дистрибутив Linux вместе с приложениями. Arm также утверждает, чт технология машинного обучения Neon, встроенная в чип, увеличивает быстродействие нейронной сети до 14 раз по сравнению с предыдущим поколением R8.

Кстати, о накопителях, Seagate на уходящей неделе сообщила о пополнении линейки накопителей IronWolf и IronWolf Pro, предназначенных для NAS-систем в малых и домашних офисах жестким диском на 18 ТБ и двумя моделями SSD с интерфейсом SATA. Новый жесткий диск IronWolf Pro на 18 ТБ разработан и оптимизирован специально для систем NAS благодаря встроенной микропрограмме AgileArray. Новые SSD с интерфейсом SATA, IronWolf Pro 125 и IronWolf 125, оптимизированы для NAS-систем и рассчитаны на круглосуточную работу в режиме многопользовательского доступа.

Team Group представила твердотельный накопитель, который по ее заявлению, на данный момент является самым емким SSD в формате 2,5” с интерфейсом SATA на потребительском рынке. QX имеет емкость 15,3 ТБ и построен на базе 3D QLC. Цена такого удовольствия составит 3990 долл.

Уже упомянутая Samsung Electronics наконец-то представила следующее поколение смартфонов с гибким экраном Galaxy Z Fold2. Месяц назад во время анонса всего семейства Galaxy был лишь тизер этого устройства. Производитель серьезно доработал первый релиз Z Fold — увеличен внешний экран (до 6,2 дюйма), усовершенствована конструкция шарнира, доработан софт. Но аппарат по-прежнему остается гипердорогим и нишевым. Да, и предназначение его не очень понятно — в развернутом состоянии планшетом его назвать вряд ли можно.

Еще один интересный смартфонный анонс уходящей недели пришел от ZTE, которая анонсировала выпуск первого в мире, по ее заявлению, смартфона с камерой под дисплеем. Как отмечается, с помощью широкого спектра дисплейных технологий, включая фоновую подсветку, звук и датчики отпечатков пальце, удалось создать по-настоящему полноформатный экран без отверстий. Специалисты ZTE разработали матрицу, способную оптимизировать пиксели и повышать степень согласованности изображения на дисплее, создавая тем самым более естественный переход. Правда, как говорят, первые тестировщики остались не очень довольны качеством селфи-снимков ZTE Axon 20 5G.

Несколько новостей про финансовые итоги компаний.

Квартальная выручка ставшей суперпопулярной Zoom Video Communications достигла 663,5 млн долл, увеличившись за год на 355%. Итоги за квартал оказались выше, чем за весь 2019 год. Чистая прибыль за год выросла почти в 35 раз - с 5,5 млн долл. до 186 млн долл. Это оказалось почти вдвое выше, чем прогнозировали аналитики. На волне этой информации акций выросли с 307 долл. до 457,69 долл., при том что в январе котировки были на уровне 62-70 долл. Капитализация компании достигла 129,12 млрд долл., что выше, чем у IBM (109,90 млрд долл.) или, скажем, Citigroup (106,59 млрд долл.).

NetApp сообщила о росте выручки за прошедший квартал на 5% в годовом сопоставлении до 1,30 млрд. долл. Объем дохода от подписки на облачные сервисы компании увеличился на 192% до 178 млн. долл.

Компания E Ink, известная своими дисплеями для ридеров, смогла заработать в первом полугодии 2020 г. 226 млн долл, продемонстрировав рост в годовом измерении на 2%. При этом чистая прибыль выросла почти на треть до 60 млрд долл. На дисплеи для ридеров в продажах компании сейчас приходится почти 60%, но компания очень надеется на растущий спрос со стороны ритейлеров на экраны для электронных ценников.

Ну, и в завершение, вести из академических лабораторий. Инженеры из Университета Пердью предложили несложную технологию печати, которая превращает любую бумагу или картон в клавиатуру, сенсорную панель или в другой удобный интерфейс с компьютером. Предложенная разработка упрощает изготовление вертикальных датчиков давления, которые не нуждаются во внешнем питании, так как получают энергию от контакта с пользователем. А вот команда из Научно-технического Университета им. Короля Абдуллы научилась печатать сверхтонкие солнечные элементы на принтере. Ученые разработали функциональные чернила для каждого слоя архитектуры солнечных элементов. Также продемонстрирована возможность печати солнечного элемента на сверхтонкой гибкой подложке, достигнув эффективности 3,6%. Так что ждем «напечатанное».

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