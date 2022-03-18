Італія збирається обмежити використання російського антивірусного ПЗ

18 марта 2022 г., 16:15

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Як повідомляє Reuters, уряд Італії готовий обмежити використання російського антивірусного програмного забезпечення у державному секторі після вторгнення Росії в Україну.



Вважають, що Москва може захопити контроль програм, або зломати ключові веб-сайти, заявили чиновники.



Франко Габріелі, заступник державного секретаря з питань безпеки, заявив у вівторок Сенату, що уряд працює над правилами, які дозволять державним органам відключати програмне забезпечення, розроблене російською “Лабораторією Касперського”.



Джерело в уряді повідомило Reuters, що нові правила дозволять державним адміністраціям замінити все програмне забезпечення, яке вважається потенційно небезпечним, без штрафних санкцій.



Друге джерело повідомило, що положення можуть бути затверджені вже цього тижня.



Офіс “Лабораторії Касперського” в Італії заявив, що стежить за ситуацією з «великим занепокоєнням» і особливо хвилюється за своїх співробітників, попереджаючи, що вони ризикують постраждати від рішень, які ґрунтуються на геополітичних, а не технічних питаннях. Касперський наголошує, що є приватною компанією, яка не має зв'язків з російським урядом.



У рекомендації, опублікованій у вівторок, державне агентство з кібербезпеки Італії зазначило, що немає доказів того, що продукти, надані компаніями, пов’язаними з Росією, були скомпрометовані після вторгнення в Україну 24 лютого. Однак у ньому попереджали, що ризики необхідно переоцінити на тлі зростаючого конфлікту і що антивірусне програмне забезпечення є особливо чутливим через «високий рівень інвазивності» систем, які вони обслуговують.



Раніше цього тижня німецьке агентство кібербезпеки попередило користувачів програмного забезпечення Kaspersky, що воно становить серйозний ризик успішної хакерської атаки.



На знак того, що діловий світ Італії також чутливий до своїх зв'язків з “Лабораторією Касперського”, команда Формули-1 Ferrari заявила в четвер, що її спонсорська угода з фірмою була призупинена за взаємною згодою. Представник Ferrari також повідомив, що компанія оцінює модливость відмови від антивірусного програмного забезпечення Kaspersky.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист