Укрпошта домовилася зі світовими маркетплейсами про скасування комісії для продавців з України

18 марта 2022 г., 20:31

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Укрпошта повідомила, що змогла домовитися зі світовими маркетплейсами про скасування комісії для продавців з України.

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Першими до ініціативи долучилися Etsy, еBay, Joom, потім приєдналися Wish та Shopify.

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Крім того, кожен з них запровадив свої бонуси для українців.

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Wish повернув місячну комісію за лютий всім продавцям з України та скасував всі комісії для українських мерчантів терміном на 6 місяців.

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Shopify виділить кошти на надання гуманітарної допомоги через партнера Flexport.

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Joom до настання розрахункового періоду зробив виплату усім мерчантам та запевнив, що до українських магазинів не будуть застосовуватися жодні штрафи чи песимізації. Також маркетплейс тимчасово знизив комісію для продавців з 15% до 0%.

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Etsy “обнулив” рахунки продавців за лютий та надає інструкції щодо тимчасової «відпустки магазинів».

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еBay застосував політику, при якій продавці не будуть отримуватимуть негативні відгуки покупців до 20 березня. Крім того, Global eBay розпочав збір грошей для підтримки України, згідно з яким маркетплейс подвоїть кожну пожертву до $10 тис, що зроблять працівники компанії. Також еBay поновили акселартор для українців й готові підтримати середній бізнес з асортиментом від 100 товарів (3 міс без комісії), та малий (200 безкоштовних лістінгів).

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Тож Укрпошта призиває україньски компанії відновлювати роботу за кордоном. Зараз це як ніколи важливо. Сам оператор відновив доставку за кордон і навіть вже здійснив 2 чартерних рейси до США.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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