«ІТ Army» продовжує завдавати удари економіці ворога

29 марта 2024 г., 10:25

Мінцифри повідомляє, що кіберспільнота продовжує атаки на компанії країни-терориста. За останні кілька тижнів вдалося завдати збитків та призупинити роботу критично важливих обʼєктів.



Зупинили роботу великих інтернет-провайдерів

Мегафон, Чебнет, Wifire, Netbynet не працювали в різних куточках країни-терориста. До речі, Мегафон не міг відновитися від атаки понад чотири доби.



Атакували «Газпром космічні системи». Це частково зупинило роботу одного з найбільших спонсорів тероризму - Газпрому. Також перестали працювати деякі державні сервіси з фінансів, які повʼязані з компанією.



Уразили «Супутниковий зв’язок», його використовують військові. Наявність мережі необхідна для багатьох військових операцій, тому ця атака була стратегічно важливою.



Зупинили центробанк росії. Частково не працювала навіть система міжбанківських платежів — потужний удар по економіці ворога.



Ви також можете долучитися до наступної атаки, оскільки частиною «ІТ Армії» може стати кожен. Для цього треба просто встановити програмне забезпечення із сайту IT ARMY.

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