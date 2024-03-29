Досягнута швидкість передачі даних 301 Тбіт/с

29 марта 2024 г., 9:35

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За повідомленням дослідників Астонського університету, ними досягнуто швидкості передачі даних 301 Тбіт/с за допомогою одного стандартного оптичного волокна. Цього вдалося досягти завдяки використанню нових діапазонів довжин хвиль, які ще не застосовуються у волоконно-оптичних системах.



До команди дослідників увійшли професор Владек Форісяк з Астонського інституту фотонних технологій і доктор Ян Філліпс. Вони працювали у співпраці з дослідниками з Національного інституту інформаційно-комунікаційних технологій (NICT) в Японії та Nokia Bell Labs у США.



Повідомляється, що для цього досягнення було розроблено нові пристрої, звані оптичними підсилювачами та оптичними еквалайзерами. Доктор Філліпс очолив розробку пристрою управління, або оптичного процесора, в Астонському університеті. Він сказав: "Загалом дані передавалися оптичним волокном, як під час підключення до Інтернету вдома або в офісі. Однак поряд із комерційно доступними C- і L-діапазонами ми використовували два додаткові спектральні діапазони, звані E- і S-діапазонами. Традиційно вони не були потрібні, оскільки C- і L-діапазони могли забезпечити необхідну пропускну здатність для задоволення потреб споживачів. Протягом останніх кількох років Астонський університет розробляв оптичні підсилювачі, що працюють в E-діапазоні, який примикає до C-діапазону в електромагнітному спектрі, але приблизно втричі ширший. До розробки нашого пристрою ніхто не міг належним чином емулювати канали E-діапазону контрольованим способом".



Професор Форісяк додав: "Збільшуючи пропускну здатність магістральної мережі, наш експеримент може призвести до значного поліпшення зв'язку для кінцевих користувачів. Це новаторське досягнення підкреслює найважливішу роль розвитку оптоволоконних технологій у революції комунікаційних мереж для більш швидкого та надійного передавання даних. Збільшення пропускної здатності системи завдяки використанню більшої кількості доступного спектра - не тільки традиційного C-діапазону, а й інших діапазонів, таких як L, S, а тепер і E-діапазону - може допомогти знизити вартість надання цієї смуги пропускання".



Зазначається, що це також "більш екологічне рішення", ніж розгортання більшої кількості нових волокон і кабелів, оскільки воно дає змогу більш ефективно використовувати наявну волоконно-оптичну мережу, збільшуючи її пропускну спроможність для передання даних та подовжуючи термін її служби та комерційну цінність.



Результати експерименту були опубліковані Інститутом інженерії та технологій (IET) і представлені як доповідь на Європейській конференції з оптичного зв'язку (ECOC).

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