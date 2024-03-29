Counterpoint очікує помірне зростання сегменту смартфонів у 2024 році - на 3%

29 марта 2024 г., 11:35

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Згідно з прогнозом глобальних поставок смартфонів Counterpoint Research, у 2024 році очікується помірне зростання на 3% у порівнянні з попереднім роком, до 1,2 млрд одиниць.



Очікується, що бюджетно-економічний сегмент ($150-$249), який скоротився у 2023 році через макроекономічні негаразди, особливо на ринках, що розвиваються, та преміум-сегмент ($600-$799) будуть рушійною силою цього відновлення.



На відміну від 2023 року, очікується, що ринки, які розвиваються, такі як Індія та Близький Схід і Африка (MEA), будуть рушіями у зростанні світового ринку смартфонів цього року за підтримки сегмента бюджетних смартфонів. Очікується, що цьому також сприятимуть високі рівні запасів у четвертому кварталі.



Очікується, що бюджетний сегмент ($150-$249), який зазнав помітного спаду у 2023 році, відновиться на 11% р/р у 2024 році, насамперед за рахунок Індії, країн MEA та CALA (Карибського басейну та Латинської Америки). Оскільки інфляційний тиск в Африці значно знизився, а місцеві валюти стабілізувалися в багатьох країнах, купівельна спроможність споживачів відновилася, що сприятливо позначилося на сегменті $150-$249.



Стабільні інвестиції китайських виробників, таких як OPPO, vivo, Xiaomi та Transsion Group, у ринки MEA та CALA посилили конкуренцію, стимулюючи попит на бюджетні смартфони. Поряд з відновленням попиту на ІТ-пристрої на ринках, що розвиваються, посилення конкуренції між китайськими виробниками буде основним драйвером зростання в цьому сегменті.



Очікується, що преміум-сегмент ($600-$799) збереже стійке зростання у цьому році, збільшившись на 17% порівняно з попереднім роком. Зокрема, поява смартфонів з GenAI та популярність розкладних пристроїв стимулюватимуть стабільний попит на преміум-смартфони.



Лідерами зростання преміум-сегменту, ймовірно, стануть Apple і Huawei. Стабільний попит на iPhone, особливо на ринках, що розвиваються, таких як Індія та MEA, стимулюватиме зростання продажів iPhone. Очікується, що Huawei збереже свою сильну присутність на китайському ринку смартфонів у 2024 році. З випуском чипсета 5G Kirin бренд продовжить мати стійкий попит у Китаї.



У довгостроковій перспективі Counterpoint очікує низьке однозначне зростання світових поставок смартфонів у річному обчисленні, оскільки ринок, схоже, сягнув дна.

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