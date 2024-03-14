«ІТ-Армія» призупинила роботу московського метрополітену

14 марта 2024 г., 8:45

Мінцифри проінформувало, що кібервійсько 13 березня атакувало низку урядових та місцевих порталів рф, серед них - система оплати проїзду «Тройка». Це одна з найбільших систем оплати квитків у росії, яка обслуговує 38 регіонів.



Тож через «збій» власники транспортних карток у москві та казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування.



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