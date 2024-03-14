У ЄС ухвалили перший у світі масштабний регламент для АІ

14 марта 2024 г., 9:35

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Законодавці Європейського Союзу дали остаточне схвалення першій у світі великій структурі регуляторних правил щодо штучного інтелекту, прийнявши Закон про штучний інтелект (AI Act).



Європарламент завершив голосування після досягнення в грудні угоди між державами-членами щодо законодавства про АІ. Регуляторна база була вперше запропонована у 2021 році Європейською комісією. Вона спрямована на регулювання використання технології шляхом поділу її на категорії ризику від «неприйнятного», що означає повну заборону її використання, до високого, середнього та низького.



За результатами голосування, яке відбулося 13 березня, регуляторні положення стали законом 523 голосами «за», 46 - «проти» і 49 - «не голосували».



Згідно з новим законом, певні застосування АІ будуть заборонені, особливо ті, що загрожують правам громадян, включаючи використання для біометричного сканування та категоризації поліцією і приватними організаціями. Зокрема, закон зосереджується на тих, хто шукає чутливі характеристики, а також на нецільовому вилученні даних з Інтернету або камер відеоспостереження для створення баз даних розпізнавання облич. Розпізнавання емоцій на робочих місцях і в школах, соціальний скоринг, прогностична поліція і будь-яке використання АІ, що маніпулює людською поведінкою, також будуть заборонені.



Правоохоронні органи можуть бути звільнені від заборони в екстремальних випадках, таких як серйозні злочини, такі як викрадення або тероризм, або для таких цілей, як пошук зниклої людини. Ці випадки вимагатимуть нагляду судді.



Перші проєкти закону з’явилися, коли ChatGPT набував популярності з його вражаючими можливостями. Водночас уряди країн світу почали розуміти, як відбувається навчання генеративних моделей АІ, в тому числі необхідність поглинання величезних обсягів даних з приватних і публічних джерел, які можуть включати особисту інформацію та інформацію, захищену авторським правом.



AI Act також містить положення про прозорість для дотримання законів про авторські права та конфіденційність. Крім того, компанії, які створюють потужніші моделі «високого ризику» - ті, що залучені в критичній інфраструктурі, освіті, охороні здоров’я, банківській справі, правоохоронних органах тощо - матимуть додаткові обов’язки щодо повідомлення про інциденти та дотримання вимог оцінювання моделей.



Новий Закон також містить положення про те, що будь-який АІ, який генерує звук або зображення, повинен чітко маркувати результати, щоб запобігти діпфейкам.



Закон про штучний інтелект набуде чинності в травні або червні після того, як він буде розглянутий і отримає остаточне схвалення країн-членів ЄС. Правила щодо чат-ботів і конфіденційності набудуть чинності через рік, а зобов’язання щодо систем високого ризику - через рік після цього.

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