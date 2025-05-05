Ірландський регулятор оштрафував TikTok на 345 млн євро

5 мая 2025 г., 12:25

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Ірландська комісія із захисту даних (Data Protection Commission, DPC) наклала на TikTok Technology штраф у розмірі 345 мільйонів євро за численні порушення Загального регламенту захисту даних (GDPR), що стосуються обробки персональної інформації дітей. Окрім фінансового покарання, компанію зобов’язано вжити низку коригувальних заходів.

Розслідування стосувалося періоду з 31 липня по 31 грудня 2020 року та зосереджувалося на налаштуваннях приватності акаунтів, прозорості обробки даних і доступності дитячого контенту для сторонніх осіб. Серед головних зауважень - автоматичне встановлення акаунтів нових користувачів віком до 18 років як “публічних”, що давало змогу будь-кому переглядати опубліковані відео та взаємодіяти з ними.

Також регулятор зафіксував, що функція “Family Pairing”, яка мала дозволити батькам контролювати дії дітей у застосунку, не забезпечувала достатніх гарантій — дорослий міг зв’язати акаунти без підтвердження, що він справді є батьком чи опікуном. Крім того, TikTok не пояснював у достатньо зрозумілій формі, як саме використовуються персональні дані неповнолітніх.

Штраф у 345 млн євро став найбільшим для TikTok у ЄС на сьогодні та одним із наймасштабніших щодо захисту прав дітей в цифровому середовищі. Крім цього, DPC зобов’язала TikTok протягом трьох місяців усунути виявлені порушення.

У відповідь на рішення, представники TikTok заявили, що розчаровані результатами розслідування, оскільки більшість зауважень стосуються вже неактуальних функцій, які були змінені ще до початку перевірки. Компанія наголосила, що продовжить удосконалювати свої практики конфіденційності, зокрема — посилювати захист молодіжної аудиторії.

Також зазначається, що це рішення стало черговим кроком ЄС у посиленні контролю за платформами, які працюють з особистими даними дітей. Раніше великі штрафи отримували також Meta, Amazon та Google. Враховуючи особливу популярність TikTok серед підлітків, регулятори продовжують пильно стежити за відповідністю його механізмів обробки даних європейським нормам.

https://www.dataprotection.ie/en/news-media/latest-news/irish-data-protection-commission-fines-tiktok-eu530-million-and-orders-corrective-measures-following

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