Ваша кібербезпека - ілюзія? Перевіримо разом під час вебінару від Fortinet, MUK та IT Specialist  

5 мая 2025 г., 12:27

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Сьогодні атаки стають складнішими — хакери більше не йдуть напролом, а знаходять слабкі місця між вашими системами. Антивірус? Фаєрвол? SIEM? Їх робота окремо — цього вже недостатньо. Усе має працювати як одне ціле.

Саме тому все більше компаній обирають комплексний підхід. Один із найпотужніших — Fortinet Security Fabric: платформа, що об’єднує мережу, хмарні сервіси, пристрої та користувачів в одну керовану систему.

13 травня. Як це працює? Які ризики перекриває? І як це впровадити без хаосу? Про це ви дізнаєтесь на безкоштовному вебінарі від IT Specialist

Інфраструктура — як єдине ціле: що змінює Fortinet Security Fabric?

У вівторок, 13 травня о 15:00, відбудеться онлайн-вебінар «Комплексний підхід до кібербезпеки з використанням Fortinet Security Fabric» — подія для тих, хто хоче навести лад у своїй інфраструктурі й зменшити кількість ризиків.

Олексій Бутич, провідний інженер з кіберзахисту IT Specialist.

10+ років досвіду. Захистив десятки складних проєктів для бізнесу та держави. І точно знає, як перетворити безлад у кіберзахисті на чітку систему, яка «бачить усе».

Саме тому він точно знає, як перетворити різні рішення на єдину захисну систему, а Fortinet Security Fabric дозволяє з’єднати всі елементи кіберзахисту в один «живий» організм.

Про що говоритимемо на вебінарі — по суті й без зайвої теорії

Якщо ви відповідаєте за кібербезпеку в компанії, то знаєте, як складно зібрати всю інфраструктуру в єдине ціле: одна система не бачить іншу, все працює розрізнено, а коли стається інцидент — спробуй знайти, де розірвався ланцюг.

На вебінарі ми покажемо, як Fortinet Security Fabric допомагає вирішити цю проблему й зробити безпеку не лише ефективною, а й зручною в управлінні. Ось що обговоримо:

чому традиційні підходи до безпеки не витримують сучасних викликів;

що таке Fortinet Security Fabric і як ця платформа інтегрує мережеву, endpoint (кінцевих пристроїв), хмарну та користувацьку безпеку;

як відбувається інтеграція з іншими системами — фаєрволами, EDR (системою виявлення та реагування на загрози на кінцевих пристроях), хмарними рішеннями та іншими інструментами Fortinet;

переваги для підприємств різного масштабу.

Наприкінці події відбудеться сесія запитань і відповідей. Тож якщо ви маєте конкретний кейс або сумніви — приходьте, щоб отримати експертну думку від спікера.

Реальні інсайти без зайвої інформації: для кого цей вебінар і що ви отримаєте Це подія для:

IТ-директорів, CISO та керівників безпеки;

керівників технічних департаментів;

системних адміністраторів та архітекторів;

представників малого та середнього бізнесів, які хочуть захистити інфраструктуру якісно та без перевитрат.

На заході вас не будуть вантажити теорією чи абстрактними моделями. Усе, що ви почуєте, можна буде застосувати на практиці вже наступного дня. Ось що конкретно ви «заберете» з собою:

чітке розуміння, як побудована екосистема Fortinet Security Fabric;

інструменти, які реально зменшують поверхню атак;

приклади застосування у реальних проєктах;

відповіді на запитання наживо від експерта.

Навіть одна практична ідея з вебінару може значно посилити вашу систему захисту.

Хто організатор вебінару?

IT Specialist — український інтегратор із фокусом на кіберзахист, хмарні сервіси та складну інфраструктуру.

У співпраці з Fortinet та MUK ми не просто продаємо продукти — ми впроваджуємо рішення, які працюють.

Як приєднатися до заходу?

Вебінар відбудеться 13 травня 2025 року з 15:00 до 16:00 (Київ).

Формат — онлайн.

І пам’ятайте: захист починається з розуміння, а дії — з першого кроку.

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