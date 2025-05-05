Samsung встановила рекорд квартальної виручки - 58,3 млрд дол.

5 мая 2025 г., 11:45

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Samsung Electronics завершила перший квартал 2025 року з рекордною консолідованою виручкою - 79,14 трлн вон (58,3 млрд дол.), що на 12,8% більше, ніж рік тому.

Як зазначається, це зростання було забезпечене високими продажами флагманських смартфонів серії Galaxy S25 та продукції з високою доданою вартістю.

Операційний прибуток склав 6,7 трлн вон (4,9 млрд дол.), попри слабші результати в наівпровідниковому бізнесі.

Компанія продовжує активно інвестувати: витрати на дослідження та розробки зросли на 16% р/р до 9 трлн вон (6,6 млрд дол.). Попри складну глобальну макроекономічну ситуацію, у Samsung очікують покращення фінансових результатів у другому півріччі.

По напрямку виготовлення чипів AI підтримує попит, але тисне на маржу.

Підрозділ Device Solutions, який включає бізнеси памʼяті, логіки та контрактного виробництва, показав виручку 25,1 трлн вон (18,5 млрд дол.) і операційний прибуток 1,1 трлн вон (810 млн дол.). Попит на серверну DRAM і NAND залишався високим, але зниження середньої ціни продажу та відкладений реліз нових чипів HBM3E зменшили прибутковість.

У другому кварталі Samsung очікує зростання попиту на AI-сервери й запуск удосконалених HBM3E 12H. Компанія також планує пришвидшити перехід до 8-го покоління V-NAND та розширити пропозицію серверних DDR5-модулів на 128 ГБ і більше.

Напрямок LSI трохи покращив результати завдяки зростанню поставок 200-Мп сенсорів, хоча реліз флагманських SoC було відкладено. У другому кварталі прогнозується стабільна виручка за рахунок нових замовлень від великих клієнтів і зростання попиту на високоякісні камери.

Foundry Business (контрактне виробництво чипів) зіткнувся зі слабким попитом у мобільному сегменті та недостатнім завантаженням потужностей. Проте компанія просувається у 2-нм техпроцесі GAA та залучає замовлення на вузли менш ніж 5 нм для AI та HPC.

По напрямку Samsung Display компанія робить ставку на QD-OLED і геймерські монітори.

Виручка Samsung Display склала 5,9 трлн вон (4,3 млрд дол.), операційний прибуток - 0,5 трлн вон (370 млн дол.). У мобільному сегменті сезонне зниження вплинуло на результат, але великоформатні QD-OLED-панелі показали позитивну динаміку.

Компанія очікує пожвавлення у другому кварталі на фоні релізів геймерських моніторів і нових складаних моделей. У другому півріччі Samsung Display планує розширити портфель мобільних дисплеїв із фокусом на технологічну диференціацію.

Мобільний підрозділ (MX) і мережевий бізнес (Networks) досягли сукупної виручки 37 трлн вон (27,2 млрд дол.) і операційного прибутку 4,3 трлн вон (3,2 млрд дол.). Зростання було забезпечене високими продажами Galaxy S25 з Galaxy AI, а також оптимізацією витрат.

У другому кварталі заплановано реліз Galaxy S25 Edge, а функція «Awesome Intelligence» з’явиться в доступнішій серії Galaxy A. У другому півріччі компанія оновить лінійку складаних смартфонів, розширить AI-екосистему та представить нові пристрої для здоров’я й XR.

Сегмент візуальних пристроїв і побутової електроніки приніс 14,5 трлн вон (10,7 млрд дол.) виручки та 0,3 трлн вон (220 млн дол.) операційного прибутку. Продажі телевізорів Neo QLED, OLED і моделей 75''+ залишаються на високому рівні. Завдяки зростанню цін та зниженню витрат на матеріали вдалося покращити маржу.

У другому кварталі Samsung розраховує на розширення продажів нової AI-лінійки телевізорів 2025 року.

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