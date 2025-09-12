iPhone Air та інші новинки Apple осені 2025 року

12 сентября 2025 г., 17:15

Щорічний захід Apple по анонсу нових моделей iPhone і супутніх аксесуарів був зазвичай сфокусований на головному (ті, хто чекав нових Маків чи інших анонсів, як завжди були розчаровані). Apple немає сенсу розбавляти головний месседж про iPhone чимось, що не має прямого відношення до смартфонів – для тих продуктів завжди можна буде зробити окремий анонс.

Apple почала з AirPods Pro 3

Як людина, яка проводить в AirPods Pro 5-7 годин на день, використовуючи їх для робочих дзвінків (як навушники, мікрофон в камері), я не можу не бути в захваті від покращень. 8 годин роботи в режимі noise cancellation – те, що треба, хоча схоже на те, що загальний час роботи (тобто з перезарядками в кейсі) став менше. Захист слуху за рахунок кращих насадок – для мене особисто дуже корисно: я постійно надягаю навушники, коли виїжджаю на AC Cobra, де сидиш поруч з однією з вихлопних труб і рівнем шуму 100дБ і вище. Переклад мов «находу» і сенсор пульсу в цій ситуації – додаткові і приємні бонуси в новій версії навушників, які і до цього були зовсім непогані.

Апдейти Apple Watch в цьому році мене теж не дуже зацікавили: очевидно, інвестиція декілька років назад в Apple Watch Ultra першого покоління, коли тоді здавалася надзвичайною («смарт-годинник за 800 доларів!»), добре повертається відсутністю бажання купляти нові версії, в яких не те, щоб кожний рік додають мега-прориви.

Я чекав, коли годинники почнуть міряти тиск, і цю можливість у версії Apple Watch 11 і Apple Watch Ultra 3 – додали в цьому році. Але не зовсім в тому вигляді, в якому я чекав: як я розумію, не має можливості конкретно поміряти «прямо зараз» і отримати результати в числах. Як і з температурою, годинник сам щось там аналізує, і потім видасть повідомлення про те, що у людини можливо виявлений підвищений тиск. Очевидно, що технологія з рукавом, який перетискає руку, і насправді міряє тиск, ще не доїхала в повноцінній мірі до годинника.

Власне, в Ultra цього року додали трохи більш яскравий дисплей, який також став трошки більшим, і збільшили час роботи годинника до 42 годин. Потенційно має бути достатньо на два дні роботи. Але в ситуації, коли для другого дня все одно частіше за все «про всяк випадок» заряджаєш, 36 там годин чи 42 години – не так критично. Я вже почав планувати хайк наступного року на 4 дні, де не буде взагалі електрики, і думаю про те, що мені, скоріш за все, доведеться взяти якийсь простий трекер, який зможе тиждень просто рахувати кроки, відстань, вертикальний набір і все таке інше. Якщо раптом мій Ultra 1 почне здавати різко, то я подивлюся на розпродажі на Ultra 3. Але прямо щоб бігти міняти зараз – не бачу особливої необхідності.

«Звичайні» iPhone 17 (не Pro) цього року отримали, як я розумію, «від старшого брата» деякі апгрейди типу ProMotion екранів на 120Гц, покращення камер, кращий захист від подряпин, і навіть 256ГБ памʼяті в базі. Хороші, достойні телефони, нічого не можу сказати, крім того, що власники Xiaomi все одно будуть розказувати, що «все це вже в них 100 років було».

Apple закінчувала моделями Pro, але я про них скажу спочатку. Компанія продовжує штовхати моделі Pro в напрямку відео-професіоналів, з підтримкою усіляких кодеків і навіть версією на 2ТБ за 2000 доларів. Цього року Apple відмовилася від титану, на рекламу якого витратила два роки, і перейшла на алюміній. Але замість титанової рамки у iPhone Pro тепер виточений з цільного бруска алюмінію unibody корпус. Це має суттєво вплинути на перегляди відео всіх ютюберів, які 19 числа будуть один поперед другого гнути айфони на камеру і показувати, як вони гнуться тепер. 48МП сенсори у всіх трьох камер, покращення фронтальної камери для покоління селфі, і величезна батарея всередині (особливо якщо у телефона eSim) – ось ніби-то і всі основні покращення.

Погіршення – якщо слухати інтернет – в зовнішньому вигляді телефону, який тепер має «плато» для камер (виступ на всю ширину телефону, з якого все одно ще додатково з одного боку виступають камери – рівно він на столі все одно лежати не буде). Сотні експертів по думкам Стіва Джобса виступають з авторитетними заявами, що Джобс не допустив би такого різноманіття об’єктів позаду телефона – і плато з камерами, и керамічна пластина для безпроводної зарядки, і навіть логотип яблочний нібито не ідеально по центру. Не знаю, мені особисто помаранчевий колір подобається, і хоча в мене 16 Pro Max зараз, я думаю, що 17 Pro Max я собі таки візьму. С погляду технологічного апгрейду не прорив, але заміна одного на інший коштує $500 (трейд-ін в Apple) – не така вже і велика ціна за все, що я вже згадав, і ще керамічне покриття і покращення в охолодженні телефону.

iPhone Air я залишив на кінець, тому що це очевидно сама цікава іновація Apple в цьому році. Безумовно, ті самі ютюбери будуть намагатися зігнути і iPhone Air – адже як інакше довести, що 1000 доларів за нього це просто викинуті гроші на новий foldable телефон Apple. Якщо серйозно, то цікаво, що у Air поки що не має номеру версії, і подивимося, що буде через рік. Але досягнення в мініатюризації Apple важко відкинути: фактично, майже весь телефон з камерою вмістився в те саме виступаюче «плато», а решту корпусу займає акумулятор:

Тут і прийдеться до місця титан, який тепер більше не потрібний в iPhone Pro. Очевидно, для такого тонкого корпусу потрібний міцніший матеріал, ніж алюміний. Я тут потримав в руках iPod nano товщиною 6,2мм, а потім згадав, що в мене є ще iPad Pro товщиною 5,3мм. iPhone Air товщиною всього 5,6мм, тобто майже такий самий, як і iPad Pro (якщо, звичайно, не звертати увагу на «плато» і камеру). Мені дуже подобається iPhone Air, і якщо б не моє бажання завжди мати з собою максимум акумулятора і різноманіття камер в телефоні, я б вибрав Air. (Голос на фоні шепоче у вухо, що в поїздках в мене з собою і так завжди зовнішній акумулятор, і фотоапарат, тому я все ще з собою торгуюсь). Але цей популярний коментарій в інтернеті про «навіщо мені ці тонкощі, дайте акумулятор» також треба ігнорувати, тому що для цих людей якраз і існують інші моделі телефонів з більшим акумулятором.

Цікавіше те, для чого Apple зробила такий тонкий телефон в принципі. Багато чуток, що Apple працює над телефоном-розкладачкою, і тому всі її експерименти з мініатюризацією, скоріше за все, якраз відбуваються в цьому напрямку – просто уявіть собі два Air, обʼєднані одним гнучким екраном. Зменшення компонентів потрібне і для «розумних» окулярів – тобто зменшення гарнітури Apple Vision до розмірів щоденного пристрою, який можна носити на обличчі. Та чи мало де можна потім всі свої напрацювання по зменшенню компонентів використати? І заодно зібрати грошей з тих, хто цінує стиль трошки більше за час роботи від акумулятора?

Коротше кажучи, цікавий захід, фокусування Apple теж цікаве, хоча і еволюційне. А скептиків, які стверджують, що «Джобс би цього не допустив», можна просто ігнорувати: вони гадки не мають про те, що говорять.

iPhone Air та інші новинки Apple осені 2025 року

