Intel випустила перший чіп на базі техпроцесу 7 нм, але то не x86

10 октября 2022 г., 9:35

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Як повідомляє WikiChip, на нещодавній конференції Intel Innovation 2022 компанія вперше публічно продемонструвала Horse Creek - плату для розробки програмного забезпечення під чипи RISC-V.



Торік Intel оголосила про партнерство з SiFive для створення нової високопродуктивної системи розробки для RISC-V в рамках програми Intel Foundry Services (IFS).



Чип для Horse Creek виготовлений за технологічним процесом Intel 4 та має розміри 4 мм на 4 мм в корпусі BGA 19 мм х 19 мм.



Слід додати, що Intel 4 це процес з деталізацією 7 нм і сама компанія ще не випускає свої чипи з його використанням.



Сама SoC також інтегрує в собі ряд передових інтерфейсів - PCIe 5.0 PHY від Intel з x8 смугами разом з контролером Synopsys PCIe 5, Intel DDR5 PHY, що підтримують швидкість 5600 Мбіт/с, разом з контролером пам'яті Cadence.



SoC складається з чотирьох ядер SiFive P550 RISC-V. Кожне ядро має кеші L1 і L2 зі спільним кешем останнього рівня - усі вони працюють на частоті 2,2 ГГц. Інші власні IP Intel 4 включають 2 Мб спільної SRAM (частина компілятора пам'яті), монітор процесу, кеш-пам'ять, живлення / годинник / PLL.



Horse Creek дозволяє завантажувати Linux та Intel продемонструвала плату, що виконує відеогру разом з різними іншими додатками (медіаплеєр, браузер і т.д.).



Близько місяця тому Intel також анонсувала Intel Pathfinder for RISC-V - середовище швидкої розробки прототипів для системних інтеграторів. По суті, це набір мікросхем, проміжного програмного забезпечення, інструментів з відкритим вихідним кодом та інструментів сторонніх розробників, а також підтримка операційних систем, призначених для спрощення дослідження докремнієвих проєктів на базі RISC-V. Intel заявила, що співпрацює з комерційними та відкритими постачальниками RISC-V ІС, щоб забезпечити узгоджене середовище для розробки програмного забезпечення для різних процесорів на базі RISC-V.

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