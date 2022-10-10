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За 8 та 9 жовтня відновлено електропостачання 19,1 тисячі споживачів

10 октября 2022 г., 10:25

Як повідомляє Міністерство енергетики України за минулі вихідні дні відновлено електропостачання близько 19,1 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

У Донецькій області – 18,3 тисячі, у Харківській – 800 споживачам.

Знеструмленими залишаються 1283 населені пункти, загалом близько 713,2 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 372,5 тисяч, Харківській – 133,9 тисяч, Луганській – понад 128 тисяч споживачів.

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