«SIEM як основа повної видимості та аналітики безпеки» - 16 червня! 

9 июня 2026 г., 20:37

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Як отримати повну видимість інфраструктури та ефективно виявляти кіберзагрози? Дізнайтеся на новому вебінарі від IT Specialist



ІТ-інфраструктура компаній стає дедалі складнішою: дані розподілені між on-prem середовищами, хмарними платформами та віддаленим доступом. У таких умовах контролювати події вручну практично неможливо — SOC-команди стикаються з тисячами алертів щодня, а критичні інциденти можуть залишатися поза увагою.



Внаслідок цього збільшується час виявлення загроз, ускладнюється розслідування інцидентів і зростає навантаження на команди безпеки. У результаті компанія не бачить повну картину того, що відбувається в її інфраструктурі.



SIEM залишається ключовим елементом зрілого SOC. Він допомагає централізувати логи з усіх джерел, нормалізувати дані та виявляти загрози через кореляцію подій, а не реакцію на окремі сигнали.



Платформа Splunk пропонує гнучкий підхід до побудови SIEM: вона дає змогу збирати та аналізувати дані, а також створювати сценарії виявлення загроз, адаптовані до реального threat landscape організації.



На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 16 червня 2026 року, експерти розкажуть, як перейти від фрагментарного моніторингу до повної видимості та керованої аналітики безпеки.



Тема події:

«SIEM як основа повної видимості та аналітики безпеки»

Програма вебінару

Ви дізнаєтесь:

• як організувати збір та обробку логів із різних джерел;

• як будувати кореляційні правила для виявлення загроз;

• як виявляти аномалії в поведінці користувачів і систем;

• як працює SOC-дашборд у режимі реального часу;

• як використовувати Splunk для практичних задач кібербезпеки.

Під час події ви побачите live-демонстрацію Splunk у реальному середовищі, а також дізнаєтеся більше про практичні кейси впровадження рішень.

Для кого?

Вебінар буде корисним для:

• CISO та керівників ІТ-напрямів;

• фахівців з інформаційної безпеки;

• SOC-аналітиків та інженерів безпеки;

• DevOps-команд і технічних спеціалістів;

• організацій, що прагнуть підвищити рівень видимості та контролю інфраструктури.

Про організаторів

IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки з власним SOC, експертизою у міжнародних аудитах (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивним підходом до захисту.

Clico — офіційний дистриб’ютор рішень із кібербезпеки у Центральній та Східній Європі.

Splunk — лідер у галузі кібербезпеки та моніторингу, який допомагає організаціям створювати захищений і стійкий цифровий світ завдяки своїй корпоративній платформі даних.

Деталі події

Дата: 16 червня 2026 року

Час: 15:00–16:00 (за київським часом)

Формат: онлайн

Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією



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