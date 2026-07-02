AMD представила компактні адаптивні SoC Versal Premium Gen 2 із вбудованою пам'яттю на підкладці

2 июля 2026 г., 13:35

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Компанія AMD оголосила про випуск нових адаптивних систем на чипі (SoC) AMD Versal Premium Gen 2 Memory on Package (MoP). Архітектура MoP інтегрує до 32 ГБ пам'яті LPDDR5X безпосередньо в єдиний корпус із процесором. Це забезпечує пропускну здатність до 288 ГБ/с і водночас дозволяє скоротити площу друкованої плати до 60%. Таке рішення дає інженерам змогу створювати системи з високою пропускною здатністю, уникаючи ризиків і витрат часу на проєктування модулів пам'яті на рівні плати.



Оскільки навантаження у сферах фізичного штучного інтелекту, мережевих технологій, а також аерокосмічної та оборонної промисловості вимагають обробки більших обсягів даних в умовах дедалі жорсткіших обмежень щодо простору та енергоспоживання, нова технологія MoP орієнтована на сектори, які потребують цього найбільше: контрольно-вимірювальне обладнання, професійний відеомонтаж, а також системи стандарту VPX для захищеного зв'язку та прискорення оборонних обчислень.



«Протягом багатьох років системні архітектори змушені були обирати між необхідною пропускною здатністю пам'яті та обмеженнями щодо простору, енергоспоживання й довговічності, які вимагалися їхніми програмами. Технологія Memory on Package усуває цей компроміс. Наші клієнти тепер можуть проєктувати саме ті системи, які вони хочуть створити, а не ті, які їм дозволяють обмеження пам'яті, і швидше виводити їх на ринок», — заявив Суміт Шах (Sumit Shah), голова відділу управління продуктами та маркетингу Adaptive and Embedded Computing Group в AMD.



Завдяки інтеграції LPDDR5X безпосередньо в корпус, новий пристрій забезпечує вищу продуктивність порівняно з розпаяною на платі пам'яттю LPDDR5X, використовуючи при цьому меншу площу, ніж дискретні рішення. Це відкриває можливості для створення формфакторів, реалізація яких із зовнішньою пам'яттю була складною або непрактичною - як-от стандарти EDSFF (Enterprise and Datacenter Standard Form Factor) та системи 3U VPX.



Пристрої Versal Premium Gen 2 MoP інтегрують інтерфейси CXL 3.1 та PCIe 6.0 зі швидкістю 64 Гб/с на рівні апаратних блоків (hard IP). Це гарантує високошвидкісну передачу даних у поєднанні з процесорами AMD EPYC для прискорення обчислень у додатках із високою інтенсивністю даних. Нові SoC підтримують швидкість LPDDR5X до 9000 Мб/с, а також підключення до модулів розширення та пулів пам'яті CXL.



Розроблені з урахуванням вимог складних промислових умов та корпоративного AI, адаптивні SoC Versal Premium Gen 2 MoP підтримують роботу в індустріальному температурному діапазоні від -40 °C до 110 °C. Вони підходять для критично важливих систем, що працюють у режимі 24/7, де висока продуктивність має поєднуватися зі стійкістю до відмов.



Завдяки використанню пам'яті LPDDR5X та підтримці життєвого циклу тривалістю понад 15 років, нові пристрої дозволяють відв'язати доступність кінцевого продукту від коротших циклів оновлення пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM), які диктуються ринком дата-центрів. Це знижує ризики вимушеного перепроєктування плат через зняття пам'яті з виробництва або обмеження її постачання.



Для захисту від фізичних атак на канальному рівні впроваджено функцію PCIe Integrity and Data Encryption (IDE), що з'явилася в стандарті PCIe 6.0. Апаратне шифрування пам'яті DDR в інтегрованих контролерах захищає збережені дані без залучення ресурсів програмованої логіки. Додаткову безпеку забезпечують апаратні криптографічні двигуни 400G, які виконують високошвидкісну захищену обробку без втрати пропускної здатності.



Пристрої Versal Premium Gen 2 MoP містять попередньо протестований внутрішньокорпусний інтерфейс LPDDR5X. Це усуває потребу в розведенні високошвидкісних доріжок пам'яті по всій друкованій платі, що скорочує час на моделювання та валідацію на рівні плати, зменшує ризики помилок і мінімізує витрати на повторне виробництво прототипів.



Розробники вже можуть розпочати роботу, використовуючи стандартні пристрої серії AMD Versal Premium Gen 2, постачання яких уже ведеться. Підтримка звичних інструментів проєктування AMD Vivado та Vitis, сумісних IP-блоків та доступних референсних дизайнів дозволяє швидко переносити розробки від концепту до розгортання без необхідності повноруч переробляти архітектуру системи.



Початок постачання інженерних зразків AMD Versal Premium Gen 2 MoP заплановано на кінець 2026 року, а старт серійного виробництва очікується у другій половині наступного року.

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