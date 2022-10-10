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Dragan Fly допоможе створити купол проти дронів над Києвом

10 октября 2022 г., 8:05
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Інформаційне агентство «Новини України» повідомило, що канадський концерн з виробництва дронів Dragan Fly допоможе створити систему захисту від безпілотників над Києвом.

Останні атаки росіян іранськими дронами-камікадзе актуалізували потребу розробки купола з потужною мережею антидронних пеленгаторів-перехоплювачів.

Повідомляється, що реалізація даного проєкта відпрацьовуватиметься під час Національного оборонного хакатону, який пройде при підтримці НАТО у Києві з 19 по 21 жовтня. Напередодні його проведення до столиці України завітав президент Dragan Fly Кемерон Челл (Cameron Chell).

У приміщенні Київської міської державної адміністрації Кемерон Челл обговорив з заступником голови Київської міської державної адміністрації Владиславом Андроновим та радниками мера української столиці Дмитром Білоцерківцем і Юрієм Зозулею, а також з підприємцями етапи реалізації спільного українсько-канадійського проєкту створення купола «Муромець» над Києвом. Проєкт буде реалізовано коштом міжнародних донорів. Серед іншого Кемерон Челл надав деталі про партнерську співпрацю Dragan Fly з Coldchain Technology Services та Warehouse Asset Management. Ці американські фундації спеціалізуються на реалізації масштабних грантових проєктів і будуть залучені для забезпечення фінансування «Муромця».

Присутній на зустрічі радник міського голови Києва з цифрової безпеки Юрій Зозуля наголосив на необхідності побудови у рамках столичного купола «Муромець» спеціальної антидронної мережі, здатної попереджувати й протидіяти російським атакам іранськими дронами-камікадзе.

Учасники українсько-канадійської робочої групи з IT-холдингу Intecracy Group та компанії безпілотних рішень Def-C Юрій Сивицький і Сергій Скиданов висловили готовність до залучення для реалізації проєкту майже двох тисяч своїх IT-фахівців.

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