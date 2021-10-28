Intel представила чипы Intel Core 12-го поколения с гибридной архитектурой

28 октября 2021 г., 9:15

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На выставке Intel Innovation компания Intel представила семейство процессоров Intel Core 12-го поколения, выпустив шесть новых процессоров для настольных ПК с разблокированным доступом, включая лучший в мире, по ее заявлению, игровой процессор Intel Core i9-12900К. Благодаря максимальному ускорению Turbo Boost до 5,2 ГГц, 16 ядрам и 24 потокам новые процессоры для настольных ПК достигают новых высот многопоточной производительности для энтузиастов-геймеров и профессиональных авторов.



Полное семейство Intel Core 12-го поколения будет включать 60 процессоров, рассчитанных на поддержку более 500 проектов от широкого круга партнеров компании. Как подробно рассказывалось во время Дня архитектуры Intel в 2021 году, новая производительная гибридная архитектура, первая из которых построена на процессе Intel 7, обеспечивает масштабируемую производительность от 9 до 125 Вт.



«Производительная гибридная архитектура процессоров Intel Core 12-го поколения - это архитектурный сдвиг, который стал возможным благодаря тесному совместному проектированию программного и аппаратного обеспечения», - сказал Грегори Брайант, исполнительный вице-президент и генеральный директор Группы клиентских вычислений в Intel.



Шесть представленных процессоров для настольных ПК с разблокированным множителем являются первыми чипами компании, основанными на производительной гибридной архитектуре Intel с комбинацией ядер Performance (P-core) и эффективных ядер (E-cores), предназначенных для масштабируемой производительности в многопоточных рабочих нагрузках.



Intel Thread Director позволяет двум новым базовым микроархитектурам работать вместе, направляя операционную систему (ОС) на размещение нужного потока на нужном ядре в нужное время. Intel отмечает, что проводила всестороннее тестирование с экосистемой для оптимизации производительности и совместимости. Компания опубликовала официальные документы для разработчиков с инструкциями, как они могут оптимизировать приложения для повышения производительности гибридных платформ.



«Мы находимся в начале новой эры для ПК, которая началась с появлением Windows 11, - сказал Панос Панай, исполнительный вице-президент и главный директор по продуктам Microsoft. «С Windows 11 и новой технологией Intel Thread Director пользователи почувствуют, что производительность их ПК достигнет новых высот при использовании нового семейства процессоров Intel Core 12-го поколения».



Сочетание новой гибридной архитектуры Intel и новой технологии производства Intel 7 должно обеспечить улучшенную однопоточную и многопоточную производительность, что позволяет достичь новых результатов вычислительной мощности.



Так Core i9-12900K обеспечивает до 25% больше FPS в Troy: A Total War Saga, до 28% больше FPS в Hitman 3 и до 23% больше FPS в Far Cry 63. Усовершенствованный Intel Killer Wi-Fi 6E сокращает задержки до 75% во время игр в режиме многозадачности, высокочастотные P-ядра в паре с E-ядрами для разгрузки параллельных задач обеспечивают до 84% больше кадров в секунду.



Intel уверяет, что скачок в производительности создания контента гарантирован за счет улучшения многопоточной производительности, высокой скорость отклика P-ядер и возможность перемещать данные с невероятной скоростью за счет использования DDR5:

Скорость редактирования фотографий до 36% выше.

Скорость редактирования видео до 32% выше.

Повышение производительности 3D-моделирования до 37 %.

Многокадровый рендеринг до 100% быстрее.



Новые процессоры предлагают лучшие в отрасли инструменты разгона для максимальной настройки производительности, включая возможность разгона эффективных ядер и памяти DDR5. Энтузиасты и геймеры могут опробовать эти новые функции разгона в составе последней версии Intel Extreme Tuning Utility (XTU) 7.5. Начиная с Core i9-12900K, XTU также будет поддерживать разгон одним щелчком мыши с помощью Intel Speed ​​Optimizer для разблокированных процессоров 12-го поколения. Кроме того, представлен Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 с поддержкой DDR5, предлагающий дополнительные профили, включая новые перезаписываемые пользовательские профили и гибкую настройку для разгона памяти.



Это первые процессоры в отрасли, работающие с памятью DDR5 со скоростью до 4800 МТ / с. Первые процессоры в отрасли, поддерживающие PCIe 5.0 (до 16 линий), который обеспечивает 2-кратную пропускную способность ввода-вывода по сравнению с PCIe 4.0.



Кроме того чипы содержат до 30 МБ Intel Smart Cache (L3) и 14 МБ кэш-памяти второго уровня для уменьшения задержек в обработке данных.



Наряду с процессорами Intel Core 12-го поколения для настольных ПК Intel представила новый набор микросхем Intel серии 600 с расширенными функциями для повышения надежности и производительности.



Впервые Intel представляет Intel Volume Management Device (VMD) для наборов микросхем ПК, чтобы упростить управление хранилищем, позволяя напрямую контролировать и управлять твердотельными накопителями на базе NVMe с шины PCIe без дополнительных контроллеров RAID или других аппаратных адаптеров.



Разблокированные процессоры Intel Core 12-го поколения для настольных ПК уже доступны для предварительного заказа OEM-производителям. Широкая доступность начнется с 4 ноября. Цены на новые процессоры лежат в интервале от 264 до 589 долларов.

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