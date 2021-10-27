Китай достиг квантового превосходства в двух технологиях квантовых вычислений

27 октября 2021 г., 17:25

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Квантовое преимущество — это научная концепция, которая гласит, что квантовые вычисления позволяют решать проблемы, которые не под силу «классическим» неквантовым компьютерам. Китайские исследовательские группы добились в этом заметного прогресса, сделав Китай единственной страной с квантовым преимуществом сразу по двум техническим направлениям. Для сверхпроводящих квантовых компьютеров такое превосходство было достигнуто ими впервые, а для фотонных систем был упрочен прошлогодний успех.

Для сравнения, США пока могут похвастать квантовым преимуществом только в сверхпроводящих квантовых вычислениях.

Вчера, агенство Синьхуа сообщило, что научный коллектив, возглавляемый известным авторитетом в квантовой физике, Пань Цзяньвэем (Pan Jianwei) из Китайского научно-технического университета (USTC), сконструировал систему на 66 сверхпроводящих кубитах. Названная Zuchongzhi 2.1 в честь знаменитого китайского математика и астронома 5-го столетия, эта система существенно увеличивает зазор в производительности, отделяющий квантовые вычисления от классических.

По данным ученых, Zuchongzhi 2.1 в миллион раз мощнее своего ближайшего конкурента, Sycamore от Google, и в 10 миллионов раз превосходит самый быстрый классический суперкомпьютер в мире.

Команда Цзяньвэя также построила уже второй прототип квантового компьютера на основе света. Jiuzhang 2.0 способен выполнять крупномасштабную выборку гауссовых бозонов (GBS) в 1 септиллион (100 триллионов) раз быстрее, чем самый мощный из ныне существующих суперкомпьютеров.

Согласно статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters в понедельник, количество детектируемых фотонов для «Jiuzhang 2.0» увеличилось до 113 с предыдущих 76 в декабре 2020 года, когда квантовое преимущество было впервые достигнуто первым прототипом Jiuzhang. Специалисты считают это серьёзным техническим прорывом, поскольку сложность экспоненциально возрастает с каждым дополнительным обнаруженным фотоном.

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