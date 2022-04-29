Intel перевершує очикування аналітиків у I кв., але обережно прогнозує наступний квартал

29 апреля 2022 г., 14:35

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Акції виробника чіпів Intel впали більш ніж на 4% на торгах після того, як компанія анонсувала нижчі, ніж очікувалося, орієнтири на другий фінансовий квартал.



Компанія повідомила про чистий прибуток у першому кварталі в розмірі 8,1 мільярда доларів, у перерахунку на акцію - 87 центів.



Дохід за цей період склав 18,35 млрд доларів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.



Результати були кращими, ніж очікувалося, прибуток за прогнозами Уолл-стріт становив 81 цент на акцію при доході в 18,31 мільярда доларів.



Але ж у другому кварталі компанія очікує прибуток у розмірі 70 центів на акцію при виручці в 18 мільярдів доларів, що трохи нижче консенсусу аналітиків у 83 центи на акцію та 18,38 мільярда доларів прибутку.



Головний виконавчий директор Intel Пет Гелсінгер заявив, що компанія успішно розпочала новий фінансовий рік, але під час розмови з аналітиками він попередив, що «індустрія продовжуватиме бачити проблеми принаймні до 2024 року в таких сферах, як потужність та доступність інструментів».



Бізнес-група Intel Client Computing, яка включає виробнитство чіпів для персональних комп’ютерів, заробила за квартал 9,29 мільярдів доларів, що на 13% менше, ніж рік тому, і нижче очікуваного консенсусу в 9,42 мільярда доларів. Нещодавно дослідницька компанія Gartner заявила, що поставки ПК впали на 6,8% протягом кварталу, хоча у вівторок корпорація Microsoft заявила, що бачить посилення на ринку бізнес-ПК.



Intel зазначила, що продажі чіпів для настільних ПК і ноутбуків знизилися протягом кварталу на тлі попиту на програмне забезпечення з боку споживачів і в галузі освіти.



Операційний прибуток групи Client Computing також впав з 40% до всього лише 30% через перехід на архітектуру чіпів наступного покоління та різні інші інвестиції, зроблені компанією.



Дохід найновішого бізнес-підрозділу Intel, Datacenter and AI, який включає впуск серверних компонент, деякі види прискорювачів, мікросхеми пам’яті та FPGA зріс на 22% до 6,03 мільярда доларів. У компанії заявили, що це було викликано жвавим попитом з боку операторів гіпермасштабованих центрів обробки даних, таких як великі постачальники хмарних обчислень і великі підприємства.

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