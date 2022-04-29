Медичнi заклади Київщини отримали сонячні панелі від Ілона Маска

29 апреля 2022 г., 15:21

Як повідомляє Держспецзвʼязку, сонячні панелі Tesla, які передав Ілон Маск для потреб українців, забезпечать безперебійне живлення у медичних закладах Ірпінського та Бородянського міських центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Як повідомляється, саме ці сонячні батареї є одними з найпотужнішими на ринку. Ілон Маск передав їх для потреб українців безкоштовно, а Держспецзвʼязку забезпечила їх безпечне доставлення та передачу.



Ірпінський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав 3 комплекти з 12 сонячними панелями. До Бородянського центру первинної медико-санітарної допомоги передано також 3 комплекти з 9 сонячними панелями. Кожен комплект має потужність 40 кВт.



Також, представники Волонтерського хабу Держспецзвʼязку передали медзакладам засоби лікування, що надійшли до Хабу з Іспанії та Бельгії. Загалом передано близько 200 коробок із необхідними медикаментами.



Волонтерський хаб Держспецзвʼязку організовує роботу волонтерів на підтримку військовослужбовців та цивільних осіб.

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