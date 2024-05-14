Intel назначила головою виробництва чипів бувшого керівника Global Foundries

14 мая 2024 г., 17:20

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Корпорація Intel оголосила про призначення Кевіна О'Баклі (Kevin O’Buckley) старшим віце-президентом і генеральним менеджером підрозділу Foundry Services, що займається обслуговуванням клієнтів та роботою з екосистемою Intel Foundry.



О'Баклі стане членом команди виконавчого керівництва Intel, підпорядковуючись генеральному директору Пету Гелсінгеру (Pat Gelsinger). Він змінить на цій посаді Стюарта Панна (Stuart Pann), який залишить Intel після 35 років роботи наприкінці травня.



"Кевін має унікальний досвід роботи в напівпровідниковій індустрії, адже він працював старшим керівником і технологом як у ливарних, так і в безфабрічних компаніях, - зазначив Гелсінгер. - Оскільки ми продовжуємо будувати перший у світі завод з випуску напівпровідників для ери штучного інтелекту, Кевін відіграватиме вирішальну роль у допомозі клієнтам у досягненні цих цілей, використовуючи унікальну здатність Intel Foundry надавати технологічні процеси та пакувальні технології через надійний і стійкий ланцюжок поставок".



О'Баклі продовжить розбудовувати екосистему партнерів з інтелектуальної власності та автоматизації електронного проектування.



Підрозділ Intel Foundry охоплює розробку технологій Intel, глобальне виробництво, а також обслуговування клієнтів та екосистему напівпровідникового виробництва. Він об'єднує всі найважливіші компоненти, необхідні клієнтам, які працюють без фабрики, для проектування та виробництва мікросхем для нової ери обчислень, керованих штучним інтелектом.



О'Баклі приєднується до Intel з більш ніж 25-річним досвідом роботи в напівпровідниковій галузі. Донедавна він був старшим віце-президентом з розробки апаратного забезпечення в групі Custom, Computing and Storage Group компанії Marvell Technologies. До Marvell О'Баклі приєднався в рамках придбання компанії Avera Semiconductor у 2019 році, де обіймав посаду виконавчого директора. Він також обіймав посаду віце-президента з розробки продуктів у Global Foundries, а до цього понад 17 років працював у структурі IBM, що займається розробкою та виробництвом чипів. О'Баклі отримав ступінь бакалавра електротехніки в Університеті Альфреда та ступінь магістра електротехніки в Університеті Вермонта.

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