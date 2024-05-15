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Українські дрони за тиждень уразили 289 одиниць ворожої техніки

15 мая 2024 г., 8:25

Мінус 40 броньованих машин, 133 вантажівки та 154 опорні пункти. І це тільки ті результати, де є підтвердження з відео, повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

«Працюють ударні підрозділи БПЛА. А ми продовжуємо збирати статистику та аналізувати дані. Так бачимо, які підрозділи дійсно ефективно використовують дрони, — саме вони мають отримувати більше безпілотників», зазначив Михайло Федоров.

Дякуємо захисникам та захисницям за дієве застосування технологій на фронті!

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