Звіт Check Point підкреслює гостру потребу в AI та профілактичних заходах безпеки

14 мая 2024 г., 16:35

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Компанія Check Point представила свій звіт з хмарної безпеки за 2024 рік. У ньому відзначається різке зростання кількості інцидентів, пов'язаних із хмарною безпекою: з 24% у 2023 році до 61% у 2024 році (збільшення на 154%), що підкреслює наростальну складність та частоту хмарних загроз.



Останнє опитування Check Point виявило тривожну тенденцію: хоча більшість організацій продовжують приділяти першочергову увагу виявленню та моніторингу загроз, приділяючи особливу увагу відомим уразливим та моделям шкідливої поведінки, лише 21% приділяють особливу увагу запобіганню. Це особливо тривожно, оскільки компанії щосили намагаються йти в ногу зі швидким технологічним прогресом, включаючи швидкість DevOps і розгортання нових додатків у хмарі.



Опитування підкреслює жахливу реальність: хоча хмарні атаки зростають, лише 4% організацій повідомили, що вони здатні легко та швидко знизити ризики. Переважна більшість (96%) висловила стурбованість з приводу своєї здатності впоратися з такими ризиками. Крім того, 91% респондентів стривожені зростанням складніших кіберзагроз, включаючи невідомі ризики та атаки нульового дня, які неможливо виявити за допомогою звичайних інструментів безпеки.



"Ці дані красномовно говорять про термінову необхідність того, щоб організації перемикнули свою увагу на реалізацію заходів щодо запобігання загрозам на основі штучного інтелекту", - заявляє Ітай Грінберг (Itai Greenberg), директор зі стратегії Check Point. «Прийнявши консолідовану архітектуру безпеки та покращивши спільні операції із забезпечення безпеки, компанії зможуть попереджувально боротися з загрозами, що виникають, забезпечуючи більш безпечне та відмовостійке хмарне середовище».



Серед висновків звіту з хмарної безпеки за 2024 рік слід зазначити такі положення:



Ескалація інцидентів у хмарі. У порівнянні з минулим роком кількість інцидентів, пов'язаних із хмарною безпекою, збільшилася майже на 154%, при цьому 61% організацій повідомили про значні збої.



Глибоке занепокоєння щодо управління ризиками. Переважна більшість 96% респондентів висловили стурбованість з приводу своєї здатності ефективно керувати хмарними ризиками, що відображає їхнє значне зростання порівняно з попередніми роками.



Швидке використання технологій штучного інтелекту. Оскільки 91% організацій наразі віддають пріоритет штучному інтелекту для підвищення своєї безпеки, акцент змістився у бік використання штучного інтелекту для превентивного запобігання загрозам.



CNAPP для розширеного запобігання. Попри наростальний ландшафт загроз, лише 25% організацій повністю впровадили хмарні платформи захисту програм (CNAPP). Це наголошує на гострій потребі в комплексних рішеннях, що виходять за рамки традиційних інструментів.



Складність інтеграції хмарної безпеки. Попри потенціал оптимізованих рішень, 54% респондентів стикаються з проблемами підтримки узгоджених нормативних стандартів у мультихмарних середовищах. Крім того, 49% компаній мають труднощі з інтеграцією хмарних сервісів у застарілі системи, що часто ускладнюється обмеженістю ІТ-ресурсів.



У звіті організаціям рекомендується використовувати комплекснішу систему кібербезпеки, засновану на співпраці та керовану штучним інтелектом. Check Point CloudGuard пропонує дієву безпеку та розумніше запобігання, ефективно зміцнюючи загальний рівень безпеки. CloudGuard є частиною платформи Check Point Infinity, яка дозволяє організаціям централізувати та автоматизувати процеси забезпечення безпеки, дотримання вимог та наборів правил, тим самим покращуючи видимість та контроль над хмарними середовищами.



Варто зазначити, що під час підготовки звіту з хмарної безпеки за 2024 рік, підготовленого Cybersecurity Insiders у квітні 2024 року, було опитано 813 експертів з кібербезпеки з Північної Америки, Європи, Азійсько-тихоокеанського регіону та за його межами. До учасників входили представники різних груп керівників, фахівців з ІТ-безпеки та співробітників з різних галузей і розмірів бізнесу. У ході дослідження було проведено поглиблений аналіз того, як організації, які використовують хмарні сервіси, розв'язують проблеми безпеки та віддають пріоритет таким досягненням, як штучний інтелект у цій важливій галузі.

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