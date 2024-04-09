Вже найближчим часом Україна запустить з Латвією спільне виробництво безпілотників

9 апреля 2024 г., 10:25

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Уряд Латвії готовий і надалі знаходити можливості для підтримки України, зокрема на рівні 0,25% від ВВП щорічно. Про це зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею.



«Сьогодні ми провели плідні та конструктивні перемовини з широкого кола питань. Зокрема, щодо військово-технічної допомоги. Її обсяги вже перевищили 1% від ВВП Латвії, і це надзвичайний прояв дружби та солідарності», — підкреслив очільник українського уряду.



Прем’єр-міністр України повідомив, що під час зустрічі обговорили, як надати нового імпульсу організації спільного виробництва снарядів калібру 155 мм в Латвії, а також високо оцінив рішення Латвії приєднатися до чеської ініціативи «800 тисяч артснарядів для України».



«Окремо хочу подякувати Латвії за ефективне лідерство в «Коаліції дронів». Очікуємо, що вже найближчим часом запустимо спільне виробництво безпілотників для потреб українських Сил оборони», — відзначив Денис Шмигаль.



Очільник уряду України також наголосив, що Латвія виступає одним з найбільш енергійних провідників нашої держави до ЄС та НАТО.

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