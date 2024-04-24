IBM ось-ось анонсує угоду про придбання HashiCorp за 6 млрд дол.?

24 апреля 2024 г., 12:25

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Reuters пише, що IBM наближається до угоди з купівлі постачальника хмарного програмного забезпечення HashiCorp.



Після того, як The Wall Street Journal вперше повідомила про переговори, акції Hashicorp зросли на 24%, що дало змогу оцінити їх ринкову вартість у 6,1 мільярда доларів.



Під керівництвом генерального директора Арвінда Крішни (Arvind Krishna) IBM зосередилася на придбанні компаній, щоб розвивати свої хмарні сервіси. Бум генеративного штучного інтелекту підвищив привабливість хмарного програмного забезпечення, оскільки воно допомагає обробляти величезні обсяги даних.



Каліфорнійська компанія HashiCorp дозволяє клієнтам створювати хмарні інфраструктури та керувати ними. Згідно з даними LSEG, річний дохід компанії за рік, що закінчився 31 січня, зріс на 22,5% до 583,1 мільйона доларів, що перевищило середню оцінку аналітиків на той момент.



Угода щодо HashiCorp може бути завершена найближчими днями, але не виключено, що переговори можуть і не завершитися укладенням угоди, йдеться у повідомленні WSJ.



У 2023 році IBM завершила дев'ять придбань, в тому числі й угоду з Vista Equity Partners за 4,6 мільярда доларів за технологічну платформу управління витратами Apptio.



Найбільшим придбанням компанії на сьогодні залишається придбання у 2018 році софтверної компанії Red Hat за 34 мільярди доларів, включаючи боргові зобов'язання.

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