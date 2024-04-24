Kioxia представила вбудовану флешпам'ять останнього покоління UFS Ver. 4.0

24 апреля 2024 г., 11:35

0

Tweet

Корпорація Kioxia оголосила про початок продажів останнього покоління вбудованих пристроїв флешпам'яті Universal Flash Storage (UFS) Ver. 4.0. Новинки підтримують місткості 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ і підходять для різних мобільних застосунків нового покоління, включно з передовими смартфонами. Підвищена продуктивність нових продуктів UFS забезпечує оптимальне використання можливостей зв'язку 5G, що призводить до прискорення завантаження, мінімізації затримок і поліпшення користувацького досвіду. Менший розмір корпусу сприяє економії місця на платі та гнучкості проєктування.



Зазначається, компанія Kioxia першою представила технологію UFS і продовжує розробляти нові продукти. Останні пристрої UFS Ver. 4.0 об'єднують інноваційну 3D флешпам'ять BiCS FLASH і контролер у корпусі стандарту JEDEC. UFS 4.0 включає MIPI M-PHY 5.0 і UniPro 2.0 і підтримує теоретичну швидкість інтерфейсу до 23,2 Гбіт/с на доріжку або 46,4 Гбіт/с на пристрій. UFS 4.0 зворотно сумісна з UFS 3.1.



Ключові особливості:

Збільшення швидкості читання/запису порівняно з попереднім поколінням: близько +15% послідовного запису, +50% довільного запису і +30% довільного читання.

Зменшення розміру упаковки порівняно з попереднім поколінням: Розмір упаковки становить 9×13 мм, а товщина - 0,8 мм (256 ГБ і 512 ГБ) і 0,9 мм (1 ТБ), що приблизно на 18 % менше порівняно з традиційним розміром упаковки (11×13 мм).

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365