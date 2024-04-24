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Kioxia представила вбудовану флешпам'ять останнього покоління UFS Ver. 4.0

24 апреля 2024 г., 11:35
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Kioxia представила вбудовану флешпам'ять останнього покоління UFS Ver. 4.0

Корпорація Kioxia оголосила про початок продажів останнього покоління вбудованих пристроїв флешпам'яті Universal Flash Storage (UFS) Ver. 4.0. Новинки підтримують місткості 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ і підходять для різних мобільних застосунків нового покоління, включно з передовими смартфонами. Підвищена продуктивність нових продуктів UFS забезпечує оптимальне використання можливостей зв'язку 5G, що призводить до прискорення завантаження, мінімізації затримок і поліпшення користувацького досвіду. Менший розмір корпусу сприяє економії місця на платі та гнучкості проєктування.

Зазначається, компанія Kioxia першою представила технологію UFS і продовжує розробляти нові продукти. Останні пристрої UFS Ver. 4.0 об'єднують інноваційну 3D флешпам'ять BiCS FLASH і контролер у корпусі стандарту JEDEC. UFS 4.0 включає MIPI M-PHY 5.0 і UniPro 2.0 і підтримує теоретичну швидкість інтерфейсу до 23,2 Гбіт/с на доріжку або 46,4 Гбіт/с на пристрій. UFS 4.0 зворотно сумісна з UFS 3.1.

Ключові особливості:
Збільшення швидкості читання/запису порівняно з попереднім поколінням: близько +15% послідовного запису, +50% довільного запису і +30% довільного читання.
Зменшення розміру упаковки порівняно з попереднім поколінням: Розмір упаковки становить 9×13 мм, а товщина - 0,8 мм (256 ГБ і 512 ГБ) і 0,9 мм (1 ТБ), що приблизно на 18 % менше порівняно з традиційним розміром упаковки (11×13 мм).

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