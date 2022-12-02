IBM, Maersk призупиняють роботу над спеціалізованою блокчейн-платформою TradeLens

2 декабря 2022 г., 11:25

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Reuters повідомила, що IBM та датська транспортна компанія A.P. Moller-Maersk припиняють роботу над своєю платформою TradeLens на основі блокчейна, яку вони спільно розробляють для відстеження вантажів і управління ланцюжками поставок у контейнерній галузі.



Maersk оголосила, що платформа не досягла комерційних цілей, необхідних для підтримки життєдіяльності, і тому обидві компанії припиняють її роботу. Очікується, що її буде відключено до кінця першого кварталу 2023 року.



«TradeLens була заснована на сміливій ідеї зробити стрибок в оцифруванні глобального ланцюжка поставок як відкритої і нейтральної галузевої платформи, - сказав Ротем Хершко, (Rotem Hershko) керівник відділу бізнес-платформ компанії Maersk. - На жаль, хоча ми успішно розробили життєздатну платформу, необхідність повного глобального галузевого співробітництва не була досягнута».



TradeLens було запущено 2018 року як спільний проєкт двох компаній з використанням технології блокчейн Hyperledger Fabric від IBM. Вона використовувалася для підключення вантажовідправників, судноплавних ліній, експедиторів, операторів портів і терміналів, транспортних і митних органів з метою зниження витрат шляхом відстеження даних і документів про перевезення.



Провал TradeLens був не в тому, що блокчейн був марний, кажуть експерти - річ у тім, що компанія витратила занадто багато зусиль на маркетинг платформи і роздування її переваг і недостатньо часу на розробку технології та залучення партнерів до проєкту з галузі.



Maersk заявила, що навіть після закриття TradeLens вона має намір продовжувати зусилля з оцифрування ланцюжків поставок, щоб оптимізувати швидкість перевезень і торгівлі.

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