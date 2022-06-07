Acronis Cyber Foundation надав 500 тис дол. для допомоги українцям

7 июня 2022 г., 13:43

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Як повідомляє SOFTICO, офіційний дистрибутор Acronis в Україні, вендор з перших днів війни різними способами підтримує Україну та допомагає українцям, які вимушені були стати біженцями.



Нагадаємо, що компанія Acronis розірвала будь-які зв’язки із росією одразу після вторгнення на знак солідарності із західними санкціями та на підтримку опору України.



Компанія Acronis співпрацює з міжнародною організацією UNICEF та має на меті зібрати 250 000 доларів. Усі кошти підуть на потреби постраждалих в Україні. Зазначимо, що Acronis Cyber Foundation вже виділив 500 000 доларів на гуманітарну допомогу українцям.



Крім цього, Acronis передав 120 потужних павербанків на потреби ЗСУ, зокрема у спецпідрозділ АЗОВ та ССО.



Також Acronis допомагає біженцям з України, а саме працює над працевлаштуванням переселенців, намагаючись полегшити їхнє життя за кордоном. Також більшість працівників компанії активно долучаються до цієї доброї ініціативи, а всі охочі можуть зробити фінансові пожертви або надати гуманітарну допомогу.



Компанія Acronis Bulgaria виділила місце у своєму офісі у NV Tower для збору гуманітарної допомоги від місцевих співробітників. Усім цим займаються координатор-співробітник Acronis та волонтер “Червоного Хреста”, які стежать за тим, щоб усе зібране було доставлене в потрібне місце. Співробітники Acronis масово жертвують одяг, дитячі товари, предмети гігієни тощо, надсилаючи їх до гуманітарної організації.



Команда Acronis активно залучається до ініціативи компанії, щоб допомогти українцям, які зараз дуже потребують цього. Наприклад, співробітники компанії організовують заняття з арт-терапії для українських дітей у Бургасі за підтримки місцевої міської адміністрації. Арт-терапія може допомогти дітям та підліткам впоратися з негативними емоціями, зняти стрес та покращити симптоми тривожності.



Acronis запевняє всіх своїх клієнтів і партнерів, що програмне забезпечення, яке так важливе для захисту та керування бізнесом, і надалі буде доступним без збоїв, як і раніше. Технології Acronis створюються, тестуються, зберігаються, поширюються та ліцензуються у штаб-квартирі у Швейцарії. Життєвий цикл розробки рішень для забезпечення безпеки був спрямований на запобігання атак зловмисників та ланцюжка поставок на код компанії.



Не менш важливо, що всі центри обробки даних Acronis пройшли численні сертифікації, включаючи сертифікати ISO, SOC, HIPAA, CJIS та NIST 800-171, а також відповідають стандарту FIPS 140-2. Дата-центри Acronis працюють згідно вимог GDPR у всьому світі, і навіть перевершують їх.



Нагадаємо, всі існуючі клієнти, яким необхідно продовжити підписку Acronis, а також нові користувачі України можуть звернутись до офіційного дистрибутора вендора в Україні. Можна залишити запит та отримайте безкоштовну ІТ-допомогу. Для цього потрібно заповнити форму на https://it4ua.com.ua/help-ukraine/

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