Huawei та JAC готують автомобіль за 140 тис дол.

3 августа 2023 г., 16:25

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Аналітик Мін-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) з TF International Securities, який в основному спеціалізується на тематиці Apple, цього разу надав прогноз стосовно Huawei. Він вважає, що цей виробник, а також ще одна китайська компанія - Jianghuai Automobile Group Corp (JAC) працюють над створенням нового автомобіля MPV вартістю мільйон юанів (139 млн дол.).

Очікується, що масове виробництво нового автомобіля почнеться у другому кварталі 2024 року. Цільовий обсяг поставок становить 50 000 одиниць за перший рік після запуску моделі.

Мін-Чи Ко відмічає, що ринок MPV схожий на сегмент топових смартфонів, де Huawei працює вже не один рік зі своїми серіями виробів - P/Mate.

Новий автомобіль має на меті задовольнити потреби споживачів преміумкласу та підвищити цінність бренду завдяки інноваціям вважає аналітик - запуск цієї моделі може допомогти JAC збільшити доходи щонайменше на 20-30%.

Також очікується, що у третьому кварталі /другому півріччі 2023 року наявні лінійки продуктів JAC (комерційні транспортні засоби тощо) досягнуть торішнього рівня поставок відповідних періодів. Варто зазначити, що NIO, основний клієнт JAC, очікувано досягне близько 100% піврічного зростання поставок у другому півріччі 2023 року. Це повинно стати критичним драйвером зростання для JAC у цей період.

Huawei та JAC не коментують цю новину. Це не перший випадок обговорення партнерства компаній. Юй Чендун (Yu Chengdong), гендиректор Huawei Smart Car Solution BU, у квітні висловлювався про перспективи такої співпраці.

Нагадаємо, що Huawei вже працює в автомобільній галузі, але в основному як продавець інтелектуальних рішень для транспортних засобів. Проте, як повідомляється, її позиція не змінна - компанія не планує розробляти автомобілі самостійно.

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