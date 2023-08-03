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Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні

3 августа 2023 г., 17:35
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Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14

Компанія ASUS оголосила про початок продажу в Україні 14-дюймового ноутбука ExpertBook B9 OLED (B9403).
 
Цей ультралегкий ноутбук преміумкласу, який орієнтований на бізнес-сегмент, як підкреслює ASUS, втілює нові підходи до розробки та виробництва, які зменшують вплив на навколишнє середовище та вуглецевий слід.
 
«У сучасному світі керівники компаній частіше, ніж будь-коли, подорожують і змінюють своє робоче місце, і ExpertBook B9 OLED – це найкраще рішення преміумкласу для таких керівників. Цей пристрій має бездоганну якість і відзначається витонченим дизайном, будучи одним із найлегших 14-дюймових бізнес-ноутбуків у світі – легшим навіть за більшість 13-дюймових ноутбуків, присутніх на ринку. Корпус цього ноутбука виготовлений із надлегкого й міцного магнієво-літієвого сплаву, що робить його ідеальним партнером у подорожах», йдеться в анонсі продукту.
 
Попри легкість, ExpertBook B9 OLED оснащений новітнім процесором Intel Core i7 13-го покоління, 32 гігабайтами оперативної пам’яті, а також інтелектуальною системою охолодження. Ноутбук також забезпечує обчислювальну потужність і можливості керування корпоративного рівня. Кілька рівнів безпеки, зокрема модуль шифрування TPM 2.0, забезпечують захист і конфіденційність даних.
 
Покращені вебкамера (Full HD), динамік і мікрофон гарантують високоякісні відеодзвінки. А OLED-дисплей зі співвідношенням сторін 16:10 та роздільною здатністтю 2880x1800 займає 90% площі панелі та демонструє якісне зображення з живими кольорами (100% sRGB, 100% DCI-P3 та яскравість 400 кд/м2). Крім того, екран має низький рівень випромінювання шкідливого синього світла.
 
ExpertBook B9 OLED пройшов тестування за військовим стандартом надійності армії США MIL-STD-810H, а також внутрішні ретельні тестування ASUS, як вказує компанія. Удосконалення дизайну в порівнянні з минулим поколінням цієї моделі спрямовані на покращення взаємодії з користувачем, зокрема площу тачпада було збільшено на 26,8%, що покращує якість навігації та контроль.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14

Новий пристрій розроблено з урахуванням питань екологічності. Новий виробничий процес не тільки гарантує підвищену міцність корпусу, але й зменшує відходи матеріалу на 29% та скорочує час виробництва до 75%, що дає змогу значно покращити енергоефективність і ще більше зменшити вплив виробництва на навколишнє середовище. Завдяки екологічно чистим матеріалам і підвищеній енергоефективності пристрій перевершує вимоги стандартів ENERGY STAR.

Більш детально про новий ноутбук ви можете прочитати у нашому огляді.

ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) з процесором Intel Core i7 1355U, пам’яттю 32 ГБ та SSD 1 ТБ доступний в Україні за ціною від 65 999 грн.

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